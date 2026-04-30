Cei patru sunt în siguranţă şi în stare bună de sănătate, mai arată MAE.

”Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenţie situaţia a patru cetăţeni români, aflaţi la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autorităţile iraniene. Ambasada a întreprins demersuri pe lângă autorităţile competente locale care au transmis că cei patru cetăţeni se află în siguranţă şi în stare bună de sănătate”, precizează Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat oficial.

Reprezentanţii Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situaţia şi sunt în contact cu autorităţile iraniene, cu omologii europeni, precum şi cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor.

”Totodată, precizăm că la Ambasadă nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară cu privire la acest caz”, menţionează MAE.

MAE reaminteşte şi cu această ocazie că cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă pe teritoriul Republicii Islamice Iran au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Teheran: +98 21 77647570.