În condițiile în care prețurile alimentelor, utilităților și ale altor produse de zi cu zi pun presiune pe buget, românii caută soluții pentru a economisi bani. Vestea bună este că nu trebuie să stai în frig pentru a plăti mai puțin la gaze. O simplă reglare a termostatului poate face diferența la factura de iarnă.

Care este temperatura ideală în casă toamna și iarna

Odată cu venirea sezonului rece, una dintre cele mai simple metode prin care poți reduce factura la gaze este să reglezi corect temperatura din locuință. Nu trebuie să stai în frig pentru a economisi, dar nici să încălzești camerele mai mult decât este nevoie.

Toamna, o temperatură de 19°C poate fi un punct bun de plecare. Dacă simți că este prea răcoare, poți ridica termostatul la 20°C. În această perioadă, când temperaturile de afară nu sunt încă foarte scăzute, nu este nevoie să setezi centrala direct la 22 sau 23°C, conform Energysavingtrust.com.

Iarna, o temperatură de aproximativ 20°C este potrivită pentru majoritatea adulților sănătoși, oferind un echilibru bun între confort și consumul de gaze. Dacă petreci mult timp acasă, ai o activitate mai degrabă sedentară sau simți frigul mai puternic, poți crește temperatura la 21°C.

În locuințele în care sunt copii foarte mici, persoane în vârstă sau oameni cu anumite probleme de sănătate, poate fi nevoie de mai multă căldură. În general, specialiștii recomandă menținerea unei temperaturi cuprinse între 18 și 21°C, însă aceasta trebuie adaptată nevoilor celor care locuiesc în casă.

La câte grade să setezi termostatul ziua și noaptea

Temperatura din casă nu trebuie să fie aceeași pe tot parcursul zilei. Dacă reglezi termostatul în funcție de anotimp, de orele în care ești acasă și de programul de somn, poți reduce consumul de gaze fără să renunți la confort. Toamna, poți seta termostatul la 19 sau 20°C pe timpul zilei, iar iarna, când afară este mai frig, o temperatură de aproximativ 20°C poate fi suficientă pentru majoritatea adulților sănătoși.

Noaptea, poți reduce temperatura la 17 sau 18°C, mai ales dacă folosești o pilotă potrivită pentru sezonul rece. Pentru persoanele în vârstă sau cele care au anumite probleme de sănătate, este mai bine ca temperatura din dormitor să nu scadă sub 18°C. Dacă pleci de acasă pentru mai multe ore, poți coborî termostatul la aproximativ 16°C. Astfel, nu mai încălzești locuința la fel de mult când nu este nimeni acasă, iar centrala va consuma mai puțină energie în acea perioadă.

Chiar și un singur grad în minus poate face diferența în consumul de energie pentru încălzire. De exemplu, dacă afară sunt 5°C, iar în casă ai 21°C, diferența de temperatură este de 16°C. Cu cât reduci temperatura din locuință, cu atât scade și cantitatea de căldură pierdută către exterior. Dacă reduci termostatul de la 21 la 20°C, necesarul de căldură poate scădea cu aproximativ 6,3%, în condițiile acestui exemplu. Dacă alegi o temperatură de 19°C, reducerea estimată ajunge la 12,5%.

Pe timpul nopții, când termostatul este setat la 18°C, necesarul de căldură poate fi cu aproximativ 18,8% mai mic decât la 21°C. Cea mai mare diferență apare atunci când locuința rămâne goală și reduci temperatura la 16°C. În acest caz, necesarul de căldură poate scădea cu aproximativ 31,3% față de situația în care ai menține constant 21°C.

Totuși, aceste procente nu înseamnă că factura la gaze va scădea automat cu aceleași valori. Calculele sunt orientative și arată cât se poate reduce necesarul de căldură în orele în care menții temperatura respectivă, presupunând că afară sunt 5°C. În realitate, consumul depinde de cât de bine este izolată locuința, de temperaturile exterioare, de căldura primită de la soare și de energia necesară pentru a încălzi din nou camerele după ce ai redus temperatura.

Cel mai simplu mod de a economisi este să adaptezi temperatura la programul tău. Nu este nevoie să menții 21°C în casă atunci când dormi sau când ești plecat pentru mai multe ore. O temperatură mai scăzută, aleasă în funcție de nevoile celor din locuință, te poate ajuta să reduci consumul și să ai în continuare confortul de care ai nevoie.

Cu câte grade ar trebui redusă temperatura când pleci de acasă

Dacă pleci de acasă pentru 6 până la 10 ore, poți reduce temperatura din locuință cu aproximativ 4°C. De exemplu, dacă în mod normal ții termostatul la 20°C, îl poți seta la 16°C cât timp ești plecat. Această variantă este potrivită pentru locuințele în care nu rămân copii mici, persoane în vârstă sau oameni cu probleme de sănătate care au nevoie de mai multă căldură.

Nu este nevoie să oprești complet centrala. Menținerea unei temperaturi minime ajută la evitarea răcirii excesive a locuinței și poate reduce riscul apariției condensului și a umezelii, mai ales în camerele cu pereți reci.

Reducerea temperaturii cu aproximativ 4 până la 5,5°C, timp de opt ore pe zi, poate aduce economii de până la 10% pe an la energia folosită pentru încălzire și răcire. Ca să înțelegi mai bine ce înseamnă acest lucru, să luăm exemplul unei locuințe care consumă anual 10.000 kWh de gaz doar pentru încălzire. O economie de 10% ar însemna aproximativ 1.000 kWh de gaz economisiți într-un an.

Chiar și o reducere permanentă a temperaturii cu numai 1°C poate conta. Folosind estimarea europeană potrivit căreia fiecare grad în minus poate reduce consumul pentru încălzire cu aproximativ 7%, economia ar ajunge, în exemplul nostru, la circa 700 kWh pe an.

Trebuie să știi și că gazele naturale sunt facturate în funcție de energia consumată, exprimată în kWh, nu doar de volumul de gaz folosit. Cantitatea de gaz măsurată în metri cubi este transformată în kWh cu ajutorul puterii calorifice superioare, numită PCS. Această valoare poate varia în funcție de zonă și de perioada de facturare.

Cum influențează setarea termostatului consumul de gaze

Temperatura pe care o alegi pe termostat influențează direct cantitatea de gaze consumată pentru încălzirea locuinței. Cu cât vrei să fie mai cald în casă, cu atât centrala va trebui să consume mai multă energie pentru a menține temperatura dorită. Acest lucru se întâmplă deoarece orice locuință pierde căldură prin pereți, ferestre, acoperiș și prin aerul rece care pătrunde din exterior. Cu cât diferența dintre temperatura din casă și cea de afară este mai mare, cu atât pierderile de căldură sunt mai ridicate, notează IEA.org.

De exemplu, dacă afară sunt 5°C, iar în casă ai 21°C, diferența de temperatură este de 16°C. Dacă reduci termostatul la 20°C, această diferență scade la 15°C. În acest caz, pierderile de căldură pot fi cu aproximativ 6,25% mai mici. Estimările specialiștilor arată că reducerea temperaturii interioare cu un singur grad poate aduce economii de aproximativ 7% la energia folosită pentru încălzire.

Totuși, economia diferă în funcție de cât de frig este afară. De exemplu, într-o zi geroasă, cu minus 5°C, reducerea temperaturii din casă de la 21 la 20°C ar însemna o scădere a pierderilor de căldură de aproximativ 3,8% în acel moment.

Cum poți reduce consumul prin reglarea temperaturii apei din calorifere

Pe lângă temperatura setată pe termostat, contează și cât de fierbinte este apa care circulă prin calorifere. Dacă ai o centrală în condensare, reducerea temperaturii apei trimise spre calorifere poate ajuta la scăderea consumului de gaze. Atunci când apa care revine în centrală este mai rece, aceasta poate funcționa mai eficient.

Potrivit cercetărilor din domeniul energiei, reducerea temperaturii apei trimise spre calorifere la aproximativ 60°C poate îmbunătăți eficiența centralei cu aproape 4%, dacă instalația reușește să încălzească suficient locuința la această temperatură.

Ce alte trucuri te ajută să reduci factura la încălzire

Pe lângă reglarea corectă a termostatului, există și alte metode prin care poți reduce consumul de gaze în sezonul rece. Unele nu te costă nimic, în timp ce altele presupun investiții mici, care se pot recupera în timp prin facturi mai mici. Unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le verifici este dacă aerul rece intră în locuință pe lângă ferestre și uși. Chiar și spațiile mici prin care pătrunde frigul pot face ca centrala să funcționeze mai mult pentru a păstra temperatura dorită.

Etanșarea ferestrelor și a ușilor poate reduce cheltuielile pentru încălzire și răcire cu aproximativ 10 până la 20%, în locuințele în care pierderile de căldură prin aceste spații sunt mari. În plus, nu este o investiție costisitoare. În România, în 2026, garniturile pentru etanșarea ferestrelor și ușilor costă aproximativ 11 până la 50 de lei pe pachet, în funcție de material și lungime. Pentru o locuință obișnuită, cheltuiala poate ajunge la aproximativ 50 până la 200 de lei, în funcție de câte ferestre și uși trebuie etanșate.

O altă soluție este montarea robineților termostatici la calorifere. Aceștia îți permit să reglezi temperatura separat în fiecare cameră, astfel încât să nu încălzești inutil încăperile pe care le folosești mai rar. De exemplu, dacă ai un dormitor în care intri doar seara sau o cameră de oaspeți pe care o folosești ocazional, poți reduce căldura fără să afectezi temperatura din restul locuinței.

Studiile arată că folosirea robineților termostatici poate aduce economii de aproximativ 3% la încălzire, în condiții reale de utilizare. În România, un robinet termostatic mecanic poate costa în jur de 102 lei pentru un calorifer. Dacă ai cinci calorifere, investiția ajunge la aproximativ 510 lei, la care se poate adăuga costul montajului.

Există și variante inteligente, care permit reglarea temperaturii prin telefon sau programarea încălzirii în funcție de orele zilei. În octombrie 2026, prețurile acestora sunt cuprinse, orientativ, între 149 și 479 de lei bucata.

Alte obiceiuri simple care te ajută să păstrezi căldura în casă

Un termostat programabil poate fi de mare ajutor, mai ales dacă ai un program zilnic destul de stabil. Îl poți seta să reducă temperatura atunci când dormi sau ești plecat și să încălzească locuința înainte să ajungi acasă. În anumite condiții, programarea corectă a temperaturii poate aduce economii de până la 10% pe an la încălzire și răcire. Un termostat programabil poate costa aproximativ 80 până la 430 de lei, în funcție de model și de funcțiile disponibile.

Contează și felul în care aerisești camerele. Iarna, este mai bine să deschizi larg ferestrele timp de aproximativ 5 până la 10 minute, decât să le lași întredeschise ore întregi. Astfel, aerul din încăpere se schimbă mai repede, fără ca pereții și mobilierul să se răcească la fel de mult.

Seara, închiderea perdelelor și a draperiilor poate ajuta la păstrarea căldurii, mai ales dacă ferestrele nu sunt foarte bine izolate. Ai grijă însă ca materialul să nu acopere caloriferele sau termostatul, deoarece poate împiedica răspândirea căldurii și poate influența măsurarea temperaturii.

Când merită să investești în izolarea locuinței

Dacă locuința pierde multă căldură prin pereți, izolarea termică poate aduce economii importante pe termen lung. Este însă o investiție mai mare, care trebuie analizată în funcție de starea clădirii. În România, costurile orientative pentru termoizolația exterioară în 2026 sunt cuprinse între aproximativ 90 și 240 de lei pe metru pătrat. Suma finală depinde de materialele folosite, suprafață și complexitatea lucrării.

Nu trebuie neglijată nici întreținerea centralei și a instalației de încălzire. Aerul acumulat în calorifere, depunerile și distribuirea neuniformă a apei calde pot afecta funcționarea sistemului. Verificările și întreținerea făcute la timp ajută la menținerea performanței și la funcționarea în siguranță, chiar dacă nu există un procent fix de economie pentru fiecare revizie.