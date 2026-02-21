Operațiunea, condusă de comandamentul militar pentru America Latină și Caraibe, ridică la 150 numărul victimelor de la debutul campaniei, în septembrie 2025, transmite AFP preluat de Agerpres.

Ca și în atacurile anterioare, militarii au postat o înregistrare video pe rețelele sociale, în care se vede ambarcațiunea spulberată de o explozie, filmată din aer.

Dovezi lipsă, dezbateri aprinse

Administrația Trump nu a furnizat niciodată probe concrete care să confirme implicarea navelor vizate în traficul de droguri. Legalitatea campaniei — oficial îndreptată împotriva cartelurilor care alimentează piața americană — stârnește dezbateri aprinse atât intern, cât și internațional. Experți și oficiali ONU au denunțat operațiunile drept „execuții extrajudiciare", potrivit AFP.