Captura se afla în imediata vecinătate a unei gospodării unde miercuri, procurorii DIICOT, însoțiți de un câine special dresat, au descoperit și alte stupefiante.

Proprietatea aparține unui bărbat pe care anchetatorii îl prinseseră în flagrant, în Pitesti, în timp ce încerca să vândă trei kilograme de substanțe interzise.

El și alti doi suspecți au fost arestați preventiv. Ofițerii de la crimă organizată spun că succesul operațiunii s-a datorat în mare parte câinelui Nino care a reușit să miroasă stupefiantele deși erau îngropate la o jumatate de metru în pământ, iar zona era acoperită de un strat consistent de zăpadă.