Rudele susțin că nu bănuiau nimic despre drogurile ascunse sub nasul lor. Individul și alți doi suspecți sunt arestați.

Perchezițiile au avut loc după ce bărbatul de 39 de ani a fost prins în flagrant delict, alături de un altul, în timp ce vindeau trei kilograme de droguri, în plină stradă.

Polițiștii s-au dus la el acasă împreună cu un câine antrenat pentru depistarea substanțelor psihoactive și au găsit, îngropate în curte, două kilograme de droguri. La întreaga operațiune a asistat, uluită, mama suspectului.

Mamă suspect: „Veneam de la doctor, de la neurolog, și m-a luat ca din oală, m-a luat din curte, să nu intru în casă, să merg acolo, direct. Ne-a ținut acolo și pe mine și pe fată, nemișcate.”

Femeia susține că nimeni din familie n-a ştiut cu ce se ocupă fiul ei. El a mai fost condamnat pentru act sexual cu o minoră, spun surse din poliţie, dar acum este însurat şi are doi copii mici. Mama lui susține că administra un bar, iar ea credea că astfel îşi câștigă existența.

Mamă suspect: „Copilul niciodată nu a făcut el, să zic, dacă a făcut ceva, de față cu ai lui, niciodată!”

Reporter: V-a ajutat cu bani, știați că are bani mulți?

Mamă suspect: „Nu, nu, nu i-am ținut niciodată cont eu la ce are și din ce trăiește, nu!”

După arestarea bărbatului şi a celor doi suspecţi, polițiștii s-au întors în locuința lui. Au săpat la un metru adâncime, lângă pârâul care trece pe lângă casă și au mai făcut o descoperire, datorită câinelui Nino. Dresat de specialişti, el a reuşit să simtă stupefiantele îngropate în pământul acoperit de zăpadă.

Comisar Marius Rizea, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „Încă 10 kg de droguri de mare risc și 500 de grame de cocaină, ascunse de cele trei persoane reținute anterior în cauză."

Unul dintre suspecți cercetați în acest dosar a mai fost implicat într-un dosar de proxenetism, cu 10 ani în urmă. Procurorii DIICOT au susținut atunci că mai mulți indivizi au câştigat cinci milioane de euro, după ce au obligat mai multe femei să se prostitueze în vestul Europei.