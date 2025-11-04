Administrația Trump: Programul de asistență alimentară SNAP va fi finanțat parțial în noiembrie, din cauza shutdown-ului

Administraţia Trump anunţă luni că ajutorul alimentar de care beneficiază aproximativ 42 de milioane de americani urmează să fie redus în noiembrie, din cauza paraliziei bugetare (”shutdown”) care durează de o lună.

Guvernul urmează să folosească 4,65 de miliarde de dolari dintr-un fond de urgenţă pentru a finanţa plăţile prin programul SNAP - principalul program public de ajutor alimentar în Statele Unite.

Această sumă urmează să acopere aproximativ ”50% dintre ajutoarele gospodăriilor eligibile”, a anunţat într-un document judiciar un oficial de la Departamentul Agriculturii, relatează AFP.

Hotărâre judiciară

Acest anunţ intervine după o hotărâre a unui judecător federal din Providence, unul dintre cei doi judecători care au ordonat săptămâna trecută Excutivului să folosească fonduri de urgenţă pentru a asigura continuarea Programului SNAP.

Administraţia Trump anunţă că acest program a rămas fără fonduri după o lună de shutdown.

Democraţii şi republicanii nu reuşec să se înţeleagă să adopte un nou buget şi dau vina unii pe alţii.

Preşedintele republican Donald Trump a dat asigurări vineri că este pregătit să deblocheze fondurile necesare, dacă justiţia decide acest lucru.

El declara că ”nu vrea ca americanilor să le fie foame”, potrivit News.ro.

Liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor Hakeem Jeffries l-a acuzat duminică pe Donald Trump şi Partidul Republican al acestuia de ”instrumentalizarea fometei” celor 42 de milioane de beneficiari ai acestui program.

După ce un judecător federal, sesizat de asociaţii, a ordonat vineri guvernului să utilizeze fonduri de urgenţă pentru a finanţa Snap, Donald Trump s-a declarat deschis unei astfel de soluţii.

„Nu vreau ca americanii să sufere de foame (...) Dacă instanţa ne va da instrucţiunile juridice corespunzătoare, va fi O ONOARE pentru mine să asigur finanţarea” programului SNAP, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

„Veţi avea oameni reali, familii reale - veţi avea copii - care vor suferi de foame începând din acest weekend”, a declarat anterior liderul republican Mike Johnson, acuzând opoziţia democrată că „continuă jocurile politice la Washington”.

Ministrul Agriculturii al lui Donald Trump, Brooke Rollins, a afirmat că programul SNAP va rămâne fără fonduri după o lună de „shutdown”.

În faţa posibilităţii reducerii ajutorului alimentar, unii americani organizează deja un lanţ de solidaritate.

„Sunt pur şi simplu consternată de modul în care ţara noastră tratează familiile şi copiii”, a declarat pentru AFP Kerry Chausmer, o locuitoare din suburbia Washingtonului, care va ajuta două familii să-şi plătească cumpărăturile în absenţa ajutorului.

Criza depinde de votul democraților

Sâmbătă vor fi cunoscute noile costuri ale asigurărilor de sănătate pentru cei peste 24 de milioane de americani a căror acoperire este asigurată prin programul federal „Obamacare”.

Şi odată cu expirarea, la sfârşitul anului, a subvenţiilor publice pentru acest program, costurile riscă să explodeze, potrivit grupului de reflecţie KFF.

Chestiunea subvenţiilor pentru „Obamacare” se află în centrul confruntării din Congres între republicani şi democraţi, care nu reuşesc să ajungă la un acord cu privire la un nou buget.

Partidul lui Donald Trump propune prelungirea bugetului actual, cu aceleaşi niveluri de cheltuieli, în timp ce opoziţia solicită prelungirea acestor subvenţii.

Chiar dacă republicanii deţin majoritatea în Senat, sunt necesare mai multe voturi democratice pentru a pune capăt „shutdown-ului” şi a adopta un buget.

Majoritatea sondajelor indică până în prezent că americanii dau vina în principal pe partidul preşedintelui. Potrivit unui sondaj de opinie realizat pentru ABC şi Washington Post şi publicat joi, 45% dintre cei chestionaţi atribuie responsabilitatea pentru „shutdown” în primul rând lui Donald Trump şi republicanilor din Congres, faţă de 33% care dau vina pe democraţi.

Deşi soldaţi au putut fi plătiţi în octombrie după o decizie a lui Donald Trump, nu este sigur că o astfel de măsură va fi posibilă şi în noiembrie. Şi cei peste 1,3 milioane de americani aflaţi sub drapel ar putea să se alăture celor 1,4 milioane de funcţionari publici ale căror salarii sunt deja îngheţate de o lună.

În acelaşi timp, perturbările continuă în traficul aerian din cauza lipsei controlorilor de trafic, unii dintre ei alegând să se declare bolnavi decât să lucreze fără salariu.

Aeroportul JFK din New York, unul dintre cele mai importante din ţară, a fost nevoit să suspende toate plecările şi sosirile timp de o oră şi jumătate vineri.

Atât democraţii, cât şi republicanii speră că o soluţie la criză ar putea veni din partea lui Donald Trump, care a intervenit în favoarea militarilor şi, acum, a beneficiarilor Snap, dar a rămas în marginea dezbaterilor privind paralizia bugetară.

