Decizie controversată a lui Donald Trump. SUA au oprit programul de urmărire a copiilor ucraineni răpiţi de Rusia

Prin această decizie, cercetătorii au pierdut accesul la informaţii - imagini satelitare şi alte date - despre aproximativ 30.000 de copii răpiţi în Ucraina.

„Avem motive să credem că datele depozitate au fost şterse definitiv. Dacă se dovedeşte adevărat, consecinţele ar fi devastatoare”, denunţă aleşi democraţi conduşi de către reprezentantul din Ohio Greg Landsman într-o scrisoare adresată secretarilor de Stat Marco Rubio şi Trezoreriei Scott Bessent, pe care Reuters scrie că a consultat-o marţi şi care urma să fi trimisă miercuri.

Informaţii despre oprirea programului şi scrisoare au fost dezvăluite de cotidianul The Washington Post (WP).

There's been some recent news about our investigation on Russia’s systematic deportation of Ukraine’s children. Get the facts >> pic.twitter.com/vMm6Iz2vxZ