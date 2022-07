Compania care produce Bayraktar spune că "nu va aproviziona niciodată Rusia" cu dronele sale: Noi susținem Ucraina

Într-un interviu acordat postului CNN, Haluk Bayraktar a declarat că Ucraina este "supusă unei agresiuni foarte puternice și unor atacuri disproporționate", potrivit Al Jazeera.

Întrebat în timpul interviului dacă ar furniza dronele sale Rusiei, directorul executiv al companiei turcești Baykar a răspuns: "Nu le-am livrat sau furnizat nimic, și la fel de bine nu vom face niciodată așa ceva, pentru că noi susținem Ucraina, susținem suveranitatea ei, rezistența ei pentru independență".

Bayraktar a declarat că este mândru că Bayraktar TB2 a devenit unul dintre simbolurile rezistenței ucrainene împotriva Rusiei.

"Este foarte emoționant", a spus el, salutând "anii de cooperare" și "legăturile puternice" cu Ucraina.

Campanii de crowdfunding în Ucraina, Lituania, Polonia și Norvegia au fost lansate pentru a cumpăra vehiculul aerian fără pilot la bord (UAV) pentru guvernul de la Kiev.

Interviewed by CNN today regarding the Bayraktar TB2 and its operations in Ukraine and elsewhere. Thank you for hosting me @jchatterleyCNN pic.twitter.com/TTIkCVuJ9M