La aproximativ două ore de la decolare, bărbatul a început să țipe și să se comporte violent. Potrivit martorilor, acesta l-ar fi apucat de gât pe pasagerul care stătea lângă el și ar fi agresat un însoțitor de bord, pe care l-ar fi insultat folosind un termen rasist, scrie CBS News.

Mejia și Richard Olenick, care se aflau cu două rânduri în fața pasagerului, au intervenit pentru a-l imobiliza. Cei doi spun că au folosit banda adezivă furnizată de unul dintre însoțitorii de bord.

Pasagerul s-a luptat cu cei care încercau să-l imobilizeze

Martorii spun că bărbatul a opus rezistență și că, în timpul incidentului, l-a mușcat pe Mejia de mână.

„M-a mușcat de mână. Nu mi-a rupt pielea, dar mi-au rămas urmele dinților pe mână. Eram acoperiți de sângele lui”, a povestit acesta.

Potrivit pasagerilor care au intervenit, bărbatul sângera în urma unor răni pe care și le-ar fi provocat singur.

Cei doi martori spun că înainte de izbucnirea incidentului nu observaseră nimic neobișnuit la pasager și nu știu ce anume i-ar fi declanșat comportamentul. Ei cred însă că alcoolul ar fi putut avea un rol.

„Îmi amintesc că una dintre stewardese a spus că îi dăduseră doar o băutură”, a spus Mejia.

Din cauza incidentului, pilotul a decis să devieze aeronava către Baltimore. Pasagerul a fost ținut imobilizat aproximativ 15 minute, până la aterizare, când poliția locală și FBI au preluat situația.