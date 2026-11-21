Danemarca a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene să ia „măsuri concrete" care să demonstreze forţa Europei în faţa Rusiei, după ce autorităţile daneze au anunţat că au dejucat o tentativă de asasinat, aparent pusă la cale de serviciile de informaţii ruse, relatează sâmbătă Reuters, preluată de Agerpres.

Agenţia de presă britanică menţionează că informaţia reiese dintr-un mesaj transmis guvernelor din UE, a cărui existenţă a fost confirmată de doi diplomaţi.

Mesajul, văzut de Reuters şi trimis vineri seară unor diplomaţi europeni de rang înalt, propune ca blocul comunitar să impună restricţii suplimentare privind accesul cetăţenilor ruşi în spaţiul Schengen. Acestea ar include suspendarea eliberării vizelor turistice pentru cetăţenii ruşi, precum şi adoptarea, la nivelul întregului spaţiu Schengen, a unei politici de nerecunoaştere a paşapoartelor ruseşti care nu sunt biometrice, potrivit mesajului.

Danemarca a acuzat oficial Rusia pentru tentativa de asasinat de la Copenhaga

Danemarca urmează să îşi prezinte propunerile în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre ale UE, care va avea loc luni, la Bruxelles.

Ambasada Rusiei la Copenhaga a declarat vineri că acuzaţiile Danemarcei nu sunt susţinute de dovezi.

Poliţia daneză a acuzat vineri Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) că a angajat membri ai unei bande criminale cunoscute pentru a încerca să asasineze un rapper ucrainean la un concert care a avut loc în septembrie la periferia capitalei Copenhaga.