În urma acestei decizii, pedeapsa de 18 luni de închisoare cu suspendare a devenit definitivă, potrivit news.ro, care citează publicația Le Monde.

În vârstă de 77 de ani, actorul și-a anunțat decizia luni, 16 noiembrie, printr-o declarație intitulată „J’entends”, în care și-a asumat responsabilitatea pentru condamnare.

Depardieu își asumă condamnarea și își cere scuze

„Justiția și-a spus cuvântul. Am fost găsit vinovat. Accept acest lucru și îmi asum responsabilitatea pentru această condamnare”, a transmis Depardieu, prezentându-și „scuzele profunde și sincere” celor care „ar fi putut avea de suferit din această cauză”, relatează Le Monde.

„Pe platoul de filmare, m-am ascuns multă vreme în spatele provocărilor și al comportamentului obscen”, a continuat actorul, recunoscând că vorbele sale și „unele dintre acțiuni” nu au fost „fără consecințe”, în special în contextul poziției sale de putere.

Depardieu, a cărui condamnare a reprezentat un moment de cotitură pentru mișcarea #MeToo din Franța, a afirmat că „nu a intenționat niciodată să le rănească pe femeile” cu care a intrat în contact. Totuși, a recunoscut că „intenția nu schimbă durerea”.

„Am ajuns să înțeleg că am făcut parte dintr-o lume care nu mai există”, a concluzionat actorul.

O schimbare de atitudine după proces

Declarația marchează o schimbare importantă de ton pentru Depardieu, a cărui strategie de apărare juridică agresivă din timpul procesului a provocat numeroase reacții negative. Ulterior, actorul și-a schimbat echipa de avocați.

Noua sa avocată, Delphine Meillet, a explicat că decizia de retragere a recursului a venit după „o lungă perioadă de reflecție și maturizare”.

„Este un om care a parcurs un drum lung, care a ajuns la un punct de cotitură”, a declarat Meillet. Potrivit acesteia, actorul a dorit să evite ca reclamantele să fie nevoite să participe la o nouă audiere și să nu fie nevoit nici el să treacă din nou printr-o astfel de procedură.

„A ascultat, așa cum spune el în declarația sa. Și-a cerut scuze sincere și a recunoscut că impertinența poate jigni”, a adăugat avocata.

Condamnarea din dosarul „Les Volets verts”

Gérard Depardieu a fost găsit vinovat, la 13 mai 2025, de agresiune sexuală asupra a două femei, în timpul filmărilor pentru pelicula „Les Volets verts”, regizată de Jean Becker.

Pe lângă pedeapsa de 18 luni de închisoare cu suspendare, Tribunalul Penal din Paris i-a impus o interdicție de doi ani privind ocuparea unor funcții elective. De asemenea, instanța a dispus înscrierea actorului în baza de date națională a infractorilor sexuali și violenți din Franța, conform recomandărilor procurorilor.

Depardieu se confruntă în continuare cu un alt dosar judiciar, pornit în urma acuzațiilor de viol formulate de actrița franceză Charlotte Arnould, în legătură cu presupuse incidente din 2018.

În septembrie 2025, un judecător de instrucție a dispus trimiterea actorului în judecată sub acuzația de viol, însă Depardieu a contestat decizia.

O Curte de Apel din Paris urmează să se pronunțe pe 26 noiembrie asupra deciziei de trimitere în judecată. Gérard Depardieu a negat în mod constant acuzațiile.