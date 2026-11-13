Actorul este implicat într-un nou caz de agresiune sexuală, de data aceasta susținut de imagini, potrivit news.ro.

Deși urma să fie judecat în apel, începând de luni, pentru agresiuni sexuale asupra a două femei, comise în timpul filmărilor la pelicula „Les Volets Verts”, Gérard Depardieu a decis în cele din urmă să renunțe la acest proces și să accepte pedeapsa care i-a fost aplicată în primă instanță.

Condamnat în mai 2025 la 18 luni de închisoare cu suspendare de Tribunalul din Paris, actorul a făcut imediat apel împotriva hotărârii. Însă joi, el a anunțat că intenționează să-și retragă apelul, ceea ce ar face ca și condamnarea sa să devină definitivă.

Cererea sa urmează să fie examinată la deschiderea ședinței de luni, la care actorul nu va fi prezent, a declarat pentru BFMTV o sursă apropiată dosarului.

Imagini cu presupuse atingeri pe platoul de filmare

Un videoclip dezvăluit de Le Média, a cărui autenticitate a fost confirmată de Mediapart, îl arată pe actor atingând părțile intime ale unei figurante, care încearcă să-l respingă de mai multe ori, pe platoul de filmare al filmului „Turf”, în 2011.

Întrebată de Mediapart, figuranta în cauză, Olivia, a explicat că avea 22 de ani la momentul respectiv.

„Mi-a pus mâna pe fund. Pe amândouă fesele. Mult timp. (...) A încercat de mai multe ori ceea ce se poate numi cu adevărat o atingere în zona intimă”, povestește ea.

Ea susține că actorul i-a „băgat mâna în decolteu”, atingându-i sânii „de mai multe ori”.

Mediapart afirmă că a verificat faptul că aceste gesturi nu figurau în scenariul filmului. Olivia, la rândul ei, precizează că a încercat „prin toate mijloacele” să respingă mâna lui Gérard Depardieu, însă fără succes. Ea spune că s-a simțit „atacată”, având senzația că „lenjeria intimă nu era suficientă pentru a o proteja”.

La acea vreme, Gérard Depardieu a fost și el interogat în legătură cu acuzațiile de abuzuri sexuale comise în cadrul a 11 filmări, printre care și „Turf”.

Prin intermediul avocatului său, el a declarat că „neagă toate acuzațiile care ar putea intra sub incidența legii penale”.