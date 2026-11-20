Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) a suspendat activitatea restaurantului în care au mâncat victimele şi a aplicat o amendă de 20.000 de lei, scrie Agerpres.

Din primele verificări efectuate de inspectorii DSVSA Hunedoara, se pare că persoanele afectate ar fi mâncat la un restaurant din Deva, care prepară meniul zilei, se menţionează într-un comunicat al instituţiei.

Situaţia a fost semnalată DSVSA de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, după ce persoanele respective s-au prezentat la UPU Deva acuzând o stare generală de rău, episoade de greaţă, vărsături şi scaune diareice.

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„Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii DSP Hunedoara şi convorbirii telefonice cu una din persoanele internate, a fost indicată ca drept posibilă cauză consumul de alimente de la o unitate de alimentaţie publică de tip restaurant din municipiul Deva. (...) În urma controlului s-a constatat că unitatea deţine document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de restaurant, cu specific meniul zilei”, se arată într-un comunicat al DSVSA, postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Având în vedere gravitatea situaţiei, reprezentanţii DSVSA Hunedoara au declanşat verificări la restaurantul indicat de către una din persoanele cu probleme, constatându-se mai multe neconformităţi, printre care întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor din dotare, precum şi nerespectarea cerinţelor privind circuitele fluxului tehnologic.

Restaurantul, amendat cu 20.000 de lei

„Având în vedere deficienţele constatate şi riscurile asociate acestora, au fost dispuse următoarele măsuri: suspendarea activităţii unităţii, până la remedierea deficienţelor şi îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare; aplicarea de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 20.000 lei”, precizează sursa citată.

Totodată, au fost recoltate probe din materiile prime utilizate la prepararea hranei, acestea urmând să fie analizate în cadrul laboratorului sanitar veterinar judeţean, în vederea identificării eventualilor agenţi patogeni.

„Momentan nu poate să fie stabilită cu certitudine o legătură dintre consumul produselor incriminate şi simptomatologia persoanelor prezentate la unitatea medicală, fiind necesare rezultatele analizelor de laborator şi concluziile anchetei aflate în desfăşurare, DSVSA Hunedoara comunicând permanent cu Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz”, se mai arată în comunicat.