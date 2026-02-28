Potrivit autorităţilor şi unei declaraţii publicate pe reţelele sociale de fiica sa, Reina, Brown, în vârstă de 62 de ani, a intrat într-un hambar aflat la proprietatea sa din comunitatea Chaptico, comitatul St. Mary’s, în jurul orei 22:00, pe 24 februarie, pentru a încerca să pornească un autoturism, cu cabluri de alimentare. Se pare că vehiculul a luat foc în timpul încercării, iar Brown i-a cerut soţiei sale un extinctor.

Până când aceasta s-a întors cu stingătorul, incendiul se extinsese rapid în întregul hambar, iar ea şi-a ars mâinile încercând să ajungă la el, a transmis Biroul şefului pompierilor din statul Maryland într-un comunicat citat de The Guardian și preluat de News.ro.

Între timp, familia lui Brown a chemat pompierii la locuinţă şi le-a spus că acesta este blocat în hambarul cuprins de flăcări.

Ulterior, salvatorii l-au găsit în interior şi au constatat decesul la faţa locului, a precizat instituţia.

Un reprezentant al Institutului de Medicină Legală din Maryland a declarat vineri, într-un comunicat, că moartea lui Brown a fost cauzată de arsuri termice extinse şi inhalare de fum, fiind stabilit că a fost un accident.

Într-o declaraţie separată publicată online, Reina Samara Brown a descris pierderea tatălui său drept „devastatoare”.

„Mă doare într-un fel care îmi apasă pieptul şi nu dispare”, a scris ea, printre altele. „Aş da orice să-i mai aud vocea o dată, să-l mai văd încă o dată şi să mai avem o ultimă conversaţie. Modul brusc în care s-a întâmplat totul este copleşitor. O seară obişnuită poate deveni ultimul moment pe care îl mai ai vreodată”, a mai spus ea.

Pe lângă faptul că a cerut oamenilor să se roage pentru familia sa, i-a îndemnat m „să petreacă timp” cu părinţii lor şi să îi întrebe cum se simt, indiferent cât de ocupaţi ar părea.

Brown a crescut în Washington DC şi a fost campion la box amator înainte de a începe o carieră în actorie, care a debutat cu apariţii în seriale poliţiste precum „Homicide: Life on the Street” şi „Law & Order: Special Victims Unit”.

Cel mai cunoscut rol al său a fost în drama poliţistă apreciată „The Wire”, unde a interpretat rolul unui ofiţer de poliţie cu acelaşi nume în 12 episoade difuzate între 2002 şi 2008.

Mai recent, a apărut în miniseria din 2022 „We Own This City”, în care a jucat şi Jon Bernthal.

Moartea lui Brown are loc la câteva săptămâni după ce colaboratori şi fani ai serialului „The Wire” au deplâns decesul actorilor James Ransone şi Isiah Whitlock Jr.

Ransone, în vârstă de 46 de ani, care l-a interpretat pe micul infractor Ziggy Sobotka în „The Wire”, s-a sinucis pe 19 decembrie. Whitlock, în vârstă de 71 de ani, care a jucat rolul politicianului corupt Clay Davis, a murit la 11 zile după Ransone.

Alţi membri ai distribuţiei „The Wire” care au murit anterior sunt Michael Kenneth Williams, Lance Reddick şi Reg E. Cathey, care i-au interpretat, respectiv, pe jefuitorul Omar, locotenentul de poliţie Cedric Daniels şi strategul politic Norman Wilson.