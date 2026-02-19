Concluzia a fost făcută publică la două luni după ce Greene, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit mort pe 12 decembrie în apartamentul său din Lower East Side, Manhattan.

„Cauza morții: plagă prin împușcare la nivelul axilei stângi, cu lezarea arterei brahiale”, se arată în raport, conform NBC News.

Moartea a fost considerată accidentală. Biroul medicului legist nu a oferit alte detalii.

Greene și-a construit o carieră interpretând personaje negative, inclusiv Dorian în filmul cu Jim Carrey „The Mask”, care, la fel ca „Pulp Fiction”, a apărut tot în 1994.