Un actor câștigător de Oscar a confirmat că va juca în continuarea filmului ”Heat”, alături de Leonardo DiCaprio

Potrivit The Independent, Christian Bale a confirmat că a semnat contractul pentru continuarea filmului într-un interviu acordat jurnalistului Jake Hamilton de la Fox News, spunând: „Mă voi întoarce curând în Chicago pentru ”Heat 2”.

Zvonurile despre alăturarea lui Bale la distribuție au circulat în noiembrie, dar acum este prima dată când starul din ”American Psycho” a vorbit despre continuarea filmului.

Rolurile lui Bale și DiCaprio în film sunt ținute secrete pentru moment.

Se pare că mult așteptata continuare va intra în producție în august. Filmările sunt planificate în întreaga lume, inclusiv în locații precum Los Angeles, Las Vegas, Singapore și Paraguay.

Noul proiect al lui Mann se bazează pe romanul său din 2022, ”Heat 2”, scris împreună cu Meg Gardiner.

Cartea servește atât ca prequel, cât și ca continuare a thrillerului polițist original, cu Robert De Niro și Al Pacino în rolurile principale.