Un actor câștigător de Oscar a confirmat că va juca în continuarea filmului ”Heat”, alături de Leonardo DiCaprio

Potrivit The Independent, Christian Bale a confirmat că a semnat contractul pentru continuarea filmului într-un interviu acordat jurnalistului Jake Hamilton de la Fox News, spunând: „Mă voi întoarce curând în Chicago pentru ”Heat 2”.
Zvonurile despre alăturarea lui Bale la distribuție au circulat în noiembrie, dar acum este prima dată când starul din ”American Psycho” a vorbit despre continuarea filmului.
Rolurile lui Bale și DiCaprio în film sunt ținute secrete pentru moment.
Se pare că mult așteptata continuare va intra în producție în august. Filmările sunt planificate în întreaga lume, inclusiv în locații precum Los Angeles, Las Vegas, Singapore și Paraguay.
Noul proiect al lui Mann se bazează pe romanul său din 2022, ”Heat 2”, scris împreună cu Meg Gardiner.
Cartea servește atât ca prequel, cât și ca continuare a thrillerului polițist original, cu Robert De Niro și Al Pacino în rolurile principale.
”Heat”, care spune povestea unui grup de hoți din Los Angeles, este considerat unul dintre cele mai bune thrillere din toate timpurile și a fost aclamat de-a lungul anilor pentru vedetele sale, precum și pentru scenele de acțiune.
Pe lângă actorii principali, în acest film cult au jucat și Val Kilmer, Ashley Judd, Jon Voight și Natalie Portman.
Cartea prezintă personaje din filmul original, precum detectivul Vincent Hanna, interpretat de Pacino, și criminalul Neil McCauley, interpretat de De Niro.
Deoarece noua poveste se desfășoară înainte și după evenimentele din filmul original, au apărut speculații cu privire la modul în care Mann va aborda interpretarea versiunilor mai tinere ale personajelor lui Pacino și De Niro.
Legendarul regizor a declarat la Festivalul de Film Lumiere din octombrie că ar putea experimenta cu inteligența artificială pentru a rezolva problema, spunând într-o conferință de presă: „Nu experimentez cu tehnologia în mod gratuit. Când am o nevoie dramatică sau estetică pentru asta, atunci mă adâncesc în ceea ce am nevoie.” El a adăugat: „Îmbătrânirea și întinerirea pot fi foarte importante în următorul film.”
După ce anterior îl sugerase pe Timothée Chalamet pentru a interpreta versiunea mai tânără a personajului, Pacino a declarat într-un interviu acordat în 2022 pentru The Independent că ar fi dispus să folosească tehnologia de întinerire utilizată în filmul ”Irishman” pentru a relua el însuși rolul.
Între timp, se zvonește că Adam Driver va juca în film rolul versiunii mai tinere a personajului interpretat de De Niro, în timp ce vedeta din Elvis, Austin Butler, s-a arătat rezervat în fața speculațiilor că va interpreta personajul Chris Shiherlis, rolul care l-a făcut celebru pe Kilmer.
Sursa:
The Independent
Etichete:
film,
actor,
leonardo dicaprio,
christian bale,
Dată publicare: