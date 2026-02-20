Eric Dane, îndrăgit pentru rolul „McSteamy” din Grey’s Anatomy, s-a stins din viață pe 19 februarie 2026, după ce a suferit de ALS. Avea 53 de ani. „Cu inimile îndurerate, vă anunțăm că Eric Dane a murit joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu ALS”, a transmis familia sa într-un comunicat.

Eric Dane a fost un actor american cunoscut mai ales pentru rolul Dr. Mark Sloan din Grey’s Anatomy și, ulterior, pentru cel al lui Cal Jacobs din serialul HBO Euphoria. În viața personală, a fost tată devotat a două fiice, pe care le are cu soția sa, actrița Rebecca Gayheart.

Diagnosticat în aprilie 2025, Dane a ales să devină un susținător activ al cauzei pacienților cu ALS. În iunie 2025, a făcut lobby la Washington și, la doar cinci luni de la diagnostic, a fost desemnat „Advocate of the Year” de către ALS Network.â

A murit la zece luni după diagnostic, lăsând în urmă un volum de memorii, Book of Days: A Memoir in Moments, care urmează să fie publicat mai târziu în acest an.

Ce este, mai exact, ALS

ALS (scleroza laterală amiotrofică) este o boală neurologică progresivă care distruge neuronii motori responsabili de mișcările voluntare. Cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, afecțiunea le răpește treptat pacienților capacitatea de a merge, vorbi, mânca și respira, scrie revista Open.

Funcțiile cognitive sunt, de regulă, păstrate, ceea ce înseamnă că pacienții rămân conștienți și lucizi mental, în timp ce corpul își pierde progresiv funcțiile.

Există două tipuri principale de ALS: ALS sporadică, cea mai frecventă formă, reprezentând 90–95% din cazuri, care poate afecta pe oricine, fără o legătură ereditară clară, ALS familială, care reprezintă 5–10% din cazuri, este moștenită genetic și asociată cu anumite mutații.

Identificarea tipului este importantă pentru tratament, deoarece unele terapii vizează subtipuri genetice specifice.

Cauza exactă a bolii nu este cunoscută. Specialiștii cred că aceasta ar putea fi rezultatul unei combinații de factori genetici (mutații), de mediu (toxine) și biologici (precum vârsta).

Care sunt simptomele

Semnele timpurii includ slăbiciune musculară la nivelul mâinilor sau picioarelor, vorbire neclară, dificultăți la înghițire și spasme musculare. Simptomele se agravează progresiv, pe măsură ce neuronii motori se deteriorează, iar pacienții ajung în cele din urmă să nu se mai poată mișca sau respira fără ajutor.

Majoritatea pacienților își păstrează funcțiile cognitive intacte pe tot parcursul bolii. Ritmul de evoluție diferă de la o persoană la alta, însă direcția este invariabil progresivă.

Potrivit Cleveland Clinic, majoritatea persoanelor diagnosticate cu ALS trăiesc între trei și cinci ani după diagnostic. Insuficiența respiratorie, cauzată de pierderea funcțiilor neurologice, este cea mai frecventă cauză a decesului.

Există și cazuri în care pacienții trăiesc mai mult, însă situații precum cea a lui Stephen Hawking, care a trăit 50 de ani cu boala, sunt rare.