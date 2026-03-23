”Aplicarea provizorie va permite anularea imediată a anumitor taxe vamale”, anunţă Bruxellesul.

Parlamentul European a sesizat justiţia în ianuarie pentru a verifica legalititatea acestui tratat de liber-schimb, împotriva căruia luptă agricultorii şi Franţa, dar susţinut de către Germania şi Spania.

Până când se pronunţă Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) - peste un an şi jumătate -, Comisia a optat în favoarea aplicării provizorii a acestui acord.

Ce produse vor fi comercializate între continente

Acest tratat urmează să permită UE să exporte mai multe automobile, maşini, vinuri şi spirtoase către Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay şi să faciliteze intrarea în Europa a cărnii de vită, pasăre, zahărului, orezului, mierii şi soiei sud-americane.

Susţinătorii acordului consideră că acesta va permite o relansare a economiei europene, aflată în dificultate din cauza concurenţei Chinei şi taxelor vamale ale Statelor Unite.

Criticii acestuia consideră că, din contră, acordul va bulversa agricultura europeană din cauza unor produse importate mai ieftine şi care nu respectă neapărat normele UE, din cauza lipsei unor controale suficiente.

Acordul urmează să se aplice provizoriu cu ţările din cadrul Mercosur care au încheiat procedura de ratificare şi au notificat UE până la sfârşitul lui martie.

”Argentina, Brazilia şi Uruguay au făcut-o deja, Peru a ratificat recent acordul şi probabil urmează să trimită notificare”, a anunţat Comisia Europeană.

Acest acord cu Mercosurul a condus la o înfruntare între Germania şi Franţa care a lăsat urme în UE.