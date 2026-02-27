Echipele de control au dat amenzi de aproape șase milioane de lei.

Reprezentanții ANPC au anunțat, vineri, că în această săptămână a fost făcut un control la nivel național, în cadrul căruia au fost verificați peste 1.900 de operatori economici.

Echipele de control au dat 1.209 amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,72 milioane de lei, și au oprit definitiv de la comercializare produse de aproape 200.000 de lei. De asemenea, activitatea a 21 de operatori economici a fost oprită temporar, până la remedierea deficiențelor.

Principalele neconformități constatate au fost: produse de origine animală (carne) cu mucegai și depuneri mucilaginoase de culoare albă; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne și produse din carne); comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depășită.

Alte nereguli găsite de comisarii ANPC au fost: deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe eticheta produsului; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu elemente lipsă, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități; utilizarea spațiilor/suprafețelor improprii din punct de vedere igienico-sanitar, depreciate, cu depuneri grosiere de impurități și reziduuri alimentare; produse de origine vegetală (legume) depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai.