Pentru a marca această ocazie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va participa, împreună cu președintele Consiliului European, António Costa, la o videoconferință cu liderii Mercosur.

Beneficii imediate pentru economie și cetățeni

„Au fost depuse multe eforturi pentru a obține acest acord de referință peste linia de demarcație. Acum este momentul să investim același efort pentru a ne asigura că cetățenii și întreprinderile noastre beneficiază imediat de avantajele sale. Din prima zi, tarifele sunt reduse și se deschid noi oportunități de piață. Aceasta este o veste bună pentru întreprinderile din UE de toate dimensiunile, o veste bună pentru consumatorii noștri și o veste bună pentru fermierii noștri, care vor câștiga noi posibilități valoroase de export, fiind în același timp pe deplin protejați în sectoarele sensibile. Mâine voi vorbi cu toți cei patru lideri ai Mercosur, pentru a sărbători această zi importantă și pentru a reitera necesitatea unui efort maxim pentru a-și realiza potențialul minunat. Aceasta este o zi bună pentru competitivitatea, reziliența și poziționarea strategică a Europei - agenda comercială a UE produce din nou rezultate pentru noi”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, citată într-un comunicat de presă.

Eliminarea tarifelor și deschiderea piețelor

Potrivit datelor transmise de CE, acordul va elimina treptat taxele la import pentru peste 91 % din mărfurile UE exportate către Mercosur, deschizând o piață comună de peste 700 de milioane de persoane.

Începând de vineri, acordul va elimina sau va reduce drastic tarifele la principalele exporturi ale UE, cum ar fi autoturismele, produsele farmaceutice, vinul, băuturile spirtoase și uleiul de măsline, creând imediat noi oportunități pentru întreprinderile din UE într-una dintre cele mai mari zone comerciale din lume.

Avantaje pentru agricultură și protecția produselor

„Fermierii și producătorii agroalimentari din UE vor vedea, de asemenea, taxe mai mici sau eliminate, ceea ce va face ca produsele lor să fie mai competitive în Mercosur. Se preconizează că acordul va crește exporturile agroalimentare ale UE către regiune cu 50 %, primele contingente tarifare și reduceri urmând să intre în vigoare vineri”, arată Comisia în comunicatul de presă citat.

În plus, 344 de indicații geografice europene (IG), cum ar fi Parmigiano Reggiano și Bordeaux, vor beneficia de protecție juridică în Mercosur, împiedicând imitarea lor pe această piață de consum în creștere.

În același timp, sectoarele agroalimentare sensibile din UE beneficiază de toate măsurile de protecție necesare datorită contingentelor tarifare calibrate cu atenție și unui mecanism de salvgardare fără precedent și unor controale consolidate.

Noi oportunități pentru companii și servicii

„1 mai marchează, de asemenea, începutul eliminării barierelor netarifare și tehnice din calea comerțului, deoarece încep să se aplice normele privind evaluarea conformității, normele privind etichetarea și respectarea standardelor internaționale. Acest lucru va asigura faptul că întreprinderile din UE își pot desfășura activitatea într-un mod mai ușor și mai rapid. De asemenea, se vor deschide piețele de achiziții publice, ceea ce va permite întreprinderilor din UE să liciteze pentru contracte guvernamentale la nivel federal și de stat în condiții de egalitate cu concurenții locali”, mai arată oficialii CE.

În plus, exportatorii de servicii - în sectoare precum finanțele, informatica și transporturile - vor beneficia imediat de norme mai clare privind acordarea licențelor, de proceduri nediscriminatorii și de circulația lucrătorilor.

Se preconizează că, până în 2040, aceste beneficii combinate vor stimula exporturile anuale ale UE către regiunea Mercosur cu 39 %, ajungând la 50 de miliarde de euro.

Aplicarea cu titlu provizoriu urmează deciziei Consiliului din ianuarie de a împuternici Comisia să aplice cu titlu provizoriu acordul de la prima ratificare de către o țară Mercosur.

La 27 februarie, von der Leyen a anunțat că UE va proceda la aplicarea cu titlu provizoriu.

Ce înseamnă intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur

După 25 de ani de negocieri, acordul UE-Mercosur va intra în vigoare de la 1 mai, deși doar cu titlu provizoriu.

Acordul comercial istoric dintre UE și țările Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – a fost încheiat în decembrie 2024. Țările UE l-au aprobat un an mai târziu, permițând semnarea acordului. Toate cele patru țări Mercosur l-au aprobat, de asemenea.

Cu toate acestea, pentru a fi finalizat, acordul are încă nevoie de consimțământul Parlamentului European. Procesul a fost încetinit după ce deputații europeni au trimis, în ianuarie, acordul la Curtea Europeană de Justiție, pentru o analiză juridică cu privire la compatibilitatea acordului cu tratatele UE. Dar, între timp, Comisia Europeană a decis să aplice acordul cu titlu provizoriu.

Euractiv.com prezintă câteva răspunsuri la întrebări practice care pot apărea în legătură cu aplicarea provizorie a acordului:

Pot intra în UE cantități nelimitate de carne de vită și de pui din Brazilia fără taxe vamale?

Nu. Cantități nelimitate de carne de vită scutită de taxe vamale din Brazilia, Argentina sau alte țări din Mercosur nu vor intra în UE cu o rată tarifară zero – nici din prima zi, nici ulterior.

Acordul permite o cotă suplimentară de 99.000 de tone de carne de vită – împărțită între carne proaspătă și congelată – la o rată tarifară redusă de 7,5%, introdusă treptat pe o perioadă de șase ani și împărțită între cele patru țări.

Comisia afirmă că acest lucru reprezintă aproximativ 1,5% din producția de carne de vită a UE. Unii experți estimează că ar putea determina o scădere a prețurilor cu până la 2%, odată ce va fi implementat pe deplin. Sectorul zootehnic rămâne, însă, îngrijorat de concurența din partea loturilor de carne de mare valoare provenite din Brazilia și Argentina.

În ceea ce privește carnea de pasăre, importurile scutite de taxe vamale sunt limitate la 180.000 de tone, introduse treptat pe o perioadă de cinci ani. Potrivit Comisiei, acest lucru reprezintă aproximativ 1,3% din producția UE, iar creșterea consumului de pui în Europa ar trebui să absoarbă această creștere.

Zahăr, miere, etanol și orez

În ceea ce privește zahărul, nu se acordă cote suplimentare, cu excepția a 10.000 de tone din Paraguay. O cotă existentă de 180.000 de tone de zahăr brut din trestie va fi permisă fără taxe vamale – aproximativ 1,1% din producția de zahăr a UE.

Două cote vor fi deschise pentru etanol, pe o perioadă de cinci ani, pentru un volum total de 650.000 de tone: 450.000 de tone scutite de taxe vamale și 200.000 de tone cu taxe vamale reduse.

Acordul include cote scutite de taxe vamale pentru miere (45.000 de tone în cinci ani) și orez (60.000 de tone în cinci ani).

Ce vor obține producătorii de alimente din UE și când?

Aplicarea provizorie aduce, de asemenea, beneficii imediate – chiar dacă treptate – pentru exportatorii din UE. Reducerile tarifare sunt, în general, mai lente decât în cazul produselor Mercosur.

Să luăm, de exemplu, uleiul de măsline. Tarifele vor scădea la zero în decurs de 15 ani, fără limite de volum. În Argentina, unde taxele se ridică, în prezent, la 31,5%, acestea vor scădea ușor la 29,4% încă din prima zi, până când vor fi eliminate complet în 2041, a declarat Rafael Pico, directorul general al asociației spaniole a producătorilor de ulei de măsline, Asoliva.

Pico a remarcat că uleiul de măsline mai ieftin pe piețele Mercosur ar putea acționa ca „o pârghie pentru stimularea consumului”, indicând un puternic potențial de creștere, în special în Brazilia, care este deja unul dintre cei mai mari importatori din lume.

În ceea ce privește vinul, doar vinurile spumante de gamă superioară (aproximativ 7 euro pe litru, cu excepția șampaniei) vor beneficia de eliminarea imediată a tarifelor. Vinurile spumante mai ieftine vor deveni scutite de taxe după 12 ani. Pentru alte vinuri, inclusiv băuturile de tip șampanie, tarifele vamale vor fi eliminate treptat pe parcursul a opt ani.

Lucrurile vor evolua mai rapid în cazul băuturilor spirtoase, majoritatea tarifelor fiind eliminate în termen de patru ani.

Brânză și dulciuri

Brânza se confruntă cu un proces mai îndelungat, o cotă de 30.000 de tone scutită de taxe vamale urmând să intre în vigoare peste 10 ani.

În categoria dulciurilor, tarifele pentru ciocolata europeană vor fi eliminate treptat, pe o perioadă de nouă ani. Tranziția va fi mai lungă – 14 ani – pentru ciocolata albă, mai puțin apreciată.

Este această punere în aplicare definitivă?

Nu. Acordul se aplică doar cu titlu provizoriu, în așteptarea aprobării de către Parlamentul European. Înainte de aceasta, cea mai înaltă instanță a UE trebuie să își emită avizul.

În ianuarie, deputații europeni au sesizat Curtea de Justiție pentru a evalua compatibilitatea acordului cu legislația UE, pe fondul îngrijorărilor legate de dispozițiile care permit țărilor din Mercosur să conteste legislația UE care afectează accesul pe piață. Dacă Curtea constată că anumite părți ale acordului sunt incompatibile cu tratatele UE, acordul va trebui modificat înainte de a putea intra pe deplin în vigoare.

Cauza a fost introdusă oficial la 25 martie. Țările și instituțiile UE au fost invitate să prezinte observații scrise, urmând ca, eventual, să aibă loc o audiere orală.

Un avocat general va emite apoi un aviz, propunând o interpretare juridică, înainte ca judecătorii să pronunțe o hotărâre definitivă. Procesul poate dura mai mult de un an.

Opinii pro și contra

Acordul UE-Mercosur va crea o piață de 720 de milioane de persoane, reducând tarifele cu miliarde de euro și deschizând oportunități în multiple sectoare. Pentru a preveni potențialele prejudicii aduse sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului, în februarie 2026 Parlamentul European a aprobat clauze de salvgardare care stabilesc modul în care UE ar putea suspenda temporar preferințele tarifare pentru importurile agricole din țările Mercosur, în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri ar prejudicia producătorii din UE.

Acordul UE-Mercosur a stârnit controverse în mai multe țări, inclusiv în România, unde guvernul l-a susținut, în ciuda avizului negativ al Ministerului Agriculturii și al protestelor fermierilor. La nivelul blocului comunitar, susținătorii, printre care Germania și Spania, spun că acordul va ajuta la compensarea impactului tarifelor președintelui american Donald Trump și la reducerea dependenței de China pentru minerale critice.

În schimb, Franța și alți critici susțin că acesta va crește importurile de carne de vită și zahăr ieftine și va submina poziția fermierilor locali, iar ecologiștii spun că va accelera distrugerea pădurilor tropicale.

Raportorul permanent al Comisiei pentru comerț internațional pentru Mercosur, Gabriel Mato (PPE, Spania), a declarat: „Salutăm lansarea acestui parteneriat important între UE și Mercosur, care reprezintă o oportunitate semnificativă de a ne consolida legăturile economice și politice cu America Latină. Aplicarea sa provizorie deschide o fază crucială pentru evaluarea impactului real al acordului pe teren. UE trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor și să își îndeplinească toate angajamentele asumate în cadrul acordului, asigurând o concurență loială și un sprijin eficient pentru sectoarele cele mai sensibile ale Europei, în special agricultura.”

La rândul său, președintele Comisiei pentru comerț internațional, Bernd Lange (S&D, DE), a adăugat: „Acesta este un adevărat punct de cotitură și exact remediul potrivit în aceste vremuri dificile din punct de vedere economic. Acordul este un semnal strategic împotriva izolaționismului, în favoarea parteneriatului și a comerțului bazat pe norme. Sunt încrezător că, până când Parlamentul va lua decizia finală, acordul va fi dat deja roade economice și politice. Ar trebui, de asemenea, să continuăm cu acorduri viitoare și să accelerăm procedurile de ratificare, astfel încât să putem culege beneficiile mult mai repede decât în prezent – protejând, în același timp, rolul Parlamentului European”.

În orice caz, economiștii avertizează că beneficiile economice ale acestui pact și ale altora încheiate în ultimele luni de UE vor fi modeste și este puțin probabil să compenseze pe deplin pierderile comerciale față de SUA.

Susținătorii speră că cel mai mare acord al UE din punct de vedere al reducerilor tarifare, a cărui negociere a durat 25 de ani, va aduce rapid beneficii exportatorilor din UE, astfel încât, atunci când Parlamentul European va vota, probabil peste doi ani, avantajele să fie evidente.

Beneficii cu întârziere

Comisia Europeană a estimat că acordul cu Mercosur va stimula PIB-ul UE cu 0,05% în 2040, în timp ce acordul cu India, pe care UE l-a numit „mama tuturor acordurilor”, ar putea adăuga 0,1% la PIB, potrivit Institutului Kiel pentru Economia Mondială.

Aceste beneficii vor fi resimțite abia peste cel puțin un deceniu, când acordurile vor fi pe deplin implementate, în timp ce efectele negative ale tarifelor impuse de Trump au fost imediate.

Reducerile tarifare ar trebui să ajute companiile din UE să concureze mai eficient cu prețurile adesea scăzute ale mărfurilor chinezești, dar provocările sunt în creștere.

China a început deja să compenseze tarifele americane, raportând un excedent comercial record de aproape 1,2 trilioane de dolari în 2025, determinat de exporturile în plină expansiune către piețele din afara SUA.

Așadar, deși acordurile comerciale ale UE ar trebui să ajute, UE nu va compensa exporturile pierdute ale SUA fără a se orienta către piața internă. Aproximativ 60 % din exporturile UE sunt realizate între țările membre ale UE, iar o piață unică mai eficientă și mai competitivă ar putea compensa cu ușurință această pierdere.