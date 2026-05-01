Pe Valea Prahovei și în Brașov este în continuare zăpadă, în zonele montane înalte, însă turiștii care urcă pe munte sunt sfătuiți să dea dovadă de prudență, având în vedere că stratul este unul instabil și dificil de parcurs.

Condiții de iarnă la început de mai

Turiștii care vor petrece 1 Mai la munte sunt sfătuiți să nu urce la altitudini mari decât dacă sunt echipați pentru iarnă. Salvamontiștii atrag atenția că, deși este trecut de mijlocul primăverii, sus, pe munte, este încă iarnă.

„În această perioadă, deși ne aflăm la începutul lunii mai, în zona montană înaltă se mențin condiții specifice sezonului rece. La altitudini mari se înregistrează ninsori, precipitații mixte, temperaturi scăzute și intensificări ale vântului, iar stratul de zăpadă este încă prezent, pe alocuri instabil și dificil de parcurs. Aceste aspecte impun o atenție sporită din partea tuturor celor care aleg să desfășoare activități în mediul montan”, informează reprezentanții Salvamont.

Patrule și intervenții pentru siguranța turiștilor

Zilele acestea se estimează o creștere a numărului de turiști în zonele montane din întreaga țară. La Brașov, Serviciul Județean Salvamont anunță că salvatorii montani vor desfășura acțiuni de patrulare preventivă în zonele frecventate de turiști și vor asigura permanență operativă.

Recomandările salvamontiștilor

Salvatorii transmit o serie de recomandări celor care vor să urce pe munte. Acestea se referă la verificarea prognozei meteorologice înainte de plecare, utilizarea unui echipament adecvat condițiilor din teren, care să includă încălțăminte corespunzătoare, îmbrăcăminte în straturi, protecție împotriva vântului și frigului, precum și echipamente de iluminare și surse de rezervă pentru telefon, dar și alegerea traseelor în funcție de nivelul de experiență și de condițiile existente, cu evitarea zonelor acoperite de zăpadă instabilă, a sectoarelor expuse sau a celor cu risc crescut.

Persoanele care merg la altitudini mari sunt sfătuite să aibă la ele un kit minim de siguranță, care să includă apă, alimente energizante, trusă de prim ajutor și mijloace de orientare, și să informeze pe cineva apropiat sau structurile Salvamont despre traseul ales și ora estimată de întoarcere.

„Deși suntem la final de primăvară, la altitudini mari condițiile rămân în continuare dificile, cu zăpadă instabilă, porțiuni înghețate și variații rapide de temperatură, care pot influența semnificativ gradul de risc. Este esențial ca turiștii să fie echipați corespunzător, să se informeze înainte de plecare asupra stării traseelor și a condițiilor meteorologice și să țină cont de recomandările echipelor Salvamont România”, subliniază directorul Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu.