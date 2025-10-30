Donald Trump afirmă că a mai câștigat un ”război”, de data aceasta cu miliardarul Bill Gates: ”A recunoscut, în sfârșit”

Donald Trump afirmă că a mai câștigat un război, după ce Bill Gates a recunoscut că schimbările climatice „nu vor duce la dispariția umanității”.

Președintele, care a fost mult timp sceptic față de programele guvernamentale care încearcă să rezolve această problemă și chiar a declarat-o o farsă, a proclamat victoria pe Truth Social, potrivit Daily Mail.

„Eu (NOI!) tocmai am câștigat războiul împotriva păcălelii schimbărilor climatice. Bill Gates a recunoscut în sfârșit că s-a înșelat complet în această problemă. A fost nevoie de curaj pentru a face acest lucru, și pentru asta îi suntem cu toții recunoscători. MAGA!!!”, a transmis Trump.

Reacția sa vine după ce Bill Gates a minimizat efectul încălzirii globale asupra umanității și i-a criticat pe cei care predică în continuu alarmismul climatic, argumentând că ar trebui să se concentreze mai mult pe problemele de sănătate și sărăcie.

Co-fondatorul Microsoft a cheltuit o mare parte din averea sa estimată la 122 de miliarde de dolari pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la schimbările climatice. El a avertizat anterior că acestea afectează deja viețile și amenință cu consecințe pe termen lung pentru familii și generațiile viitoare.

Cu toate acestea, Gates a semnalat acum o schimbare, argumentând că „perspectiva apocaliptică” a Națiunilor Unite se concentrează prea mult pe obiectivele de emisii pe termen scurt, în loc să se uite la cum se poate îmbunătăți viața în general în acest moment.

Miliardarul în vârstă de 70 de ani solicită o mai mare atenție și cheltuieli pentru vaccinuri pentru a combate bolile mortale din întreaga lume, inclusiv malaria.

„Deși schimbările climatice vor afecta mai mult decât oricine pe oamenii săraci, pentru marea majoritate a acestora, acestea nu vor fi singura sau chiar cea mai mare amenințare la adresa vieții și bunăstării lor”, a afirmat Gates într-o scrisoare deschisă înaintea viitorului summit climatic COP30 al ONU din Brazilia.

„Cele mai mari probleme sunt sărăcia și bolile, așa cum au fost întotdeauna. Să fim clari: schimbările climatice sunt o problemă foarte importantă. Trebuie rezolvată, împreună cu alte probleme precum malaria și malnutriția. Fiecare zecime de grad de încălzire pe care o prevenim este extrem de benefică, deoarece un climat stabil facilitează îmbunătățirea vieții oamenilor.”, spune Gates.

