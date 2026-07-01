"Acordăm prioritate dialogului, dar dacă acest dialog nu se concretizează, suntem de asemenea pregătiţi de război", a declarat influentul diplomat, care este şi preşedintele Parlamentului, în contextul în care delegaţii iraniene şi americane urmează să poarte discuţii separate cu Qatarul, ţară mediatoare alături de Pakistan.

Pe de altă parte, Ghalibaf a mai afirmat că Iranul nu a putut exporta "nici măcar un singur baril de petrol" în timpul blocadei americane impuse de preşedintele american Donald Trump ca represalii la blocarea Strâmtorii Ormuz de către Republica Islamică.

De la ridicarea blocadei, în urma semnării unui memorandum de înţelegere cu Statele Unite pe 17 iunie, "am exportat peste 40 de milioane de barili de petrol (...) În schimb, în ultimele 50-60 de zile dinainte, fusesem în imposibilitatea totală de a exporta fie şi un singur baril de petrol", a declarat Ghalibaf în interviul citat de AFP.