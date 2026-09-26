Șeful spionajului egiptean și președintele EAU l-au anunțat pe Netanyahu cu câteva zile înainte de masacrul de pe 7 octombrie

Stiri externe
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Șeful spionajului egiptean a mers personal la Tel Aviv pentru a-l avertiza pe Benjamin Netanyahu, iar președintele Emiratelor Arabe Unite l-a sunat în același timp pe premierul israelian cu câteva zile înainte ca masacrul de pe 7 octombrie să aibă loc. 

autor
Cristian Anton

Şeful spionajului egiptean, Abbas Kamel, a făcut o escală secretă de 67 de minute, la Tel Aviv, la 26 septembrie 2023, pentru a-l avertiza pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac major şi că fereastra de oportunitate a opririi unei catastrofe se închise, dezvăluie într-o anchetă-fluviu revista americană The Atlantic, relatează RFI.

Potrivit The Atlantic, şeful spionajului egiptean i-a recomandat lui Netanyahu să facă unele concesii economice Fâşiei Gaza.

Preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU) Mohammed bin Zayed Al Nahyan l-a sunat, în acelaşi moment, pe Benjamin Netanyahu, potrivit unei anchete publicată în urmă cu câteva săptămâni de către ziarul israelian Haaretz, scrie News.ro.

Cotidianul american New York Times (NYT) a făcut de asemenea dezvăluiri vineri.

Opoziția israeliană acuză „orbirea politică de neiertat” a lui Netanyahu

Aceste alerte din regiune - fără detalii operaţionale - au fost respinse şi nu au ajuns niciodată la conducătorii aparatului israelian de securitate, potrivit NYT, care citează oficiali israelieni de rang înalt.

NYT dezvăluie că premierul israelian Benjamin Netanyahu refuza la acea vreme orice atac în Fâşia Gaza, pentru a menţine acordul de normalizarea relaţiilor cu Arabia Saudită.

Aceste dezvăluiri intervin în toiul campaniei electorale în Israel şi au efectul unei bombe. Opoziţia le foloseşte pentru a denunţa o orbire politică de neiertat şi cere o comisie oficială de anchetă.

În faţa acestui cutremur politic şi în urma atacurilor rivalurilor, biroul lui Benjamin Netanyahu dezminte în mod categoric că a primit asemenea avertismente înaintea atacului Hamas de la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului şi denunţă o „manipulare".

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Sursa: News.ro

Etichete: atac, hamas, atacul din 7 octombrie, benjamin netanyahu, avertisment,

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