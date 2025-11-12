20 de militari turci au murit în accidentul aviatic din Georgia. Aeronava s-a dezintegrat în timpul căderii

12-11-2025 | 08:10
avion prabusit georgia
Getty

20 de militari turci au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo militar turc marţi în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia, informează AFP.

 

Mihaela Ivăncică

Autorităţile turce, care au publicat numele şi fotografiile celor 20 de victime, nu au comentat încă posibilele cauze ale prăbuşirii avionului C-130.

Avionul, care decolase din Ganja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinaţia Turcia, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a intrat în spaţiul aerian georgian marţi după-amiază.


Epava aeronavei a fost localizată marţi după-amiază târziu, conform autorităţilor turce.

Înregistrări video de amatori realizate de martori ai prăbuşirii arată cum aeronava se roteşte şi cade în gol, lăsând în urmă o dâră de fum alb, înainte de a se izbi de sol în depărtare, eliberând o coloană groasă de fum negru.

În aceste imagini filmate, aparatul de zbor pare deja parţial dezintegrat în timpul căderii.

Sursa: Agerpres

