20 de militari turci au murit în accidentul aviatic din Georgia. Aeronava s-a dezintegrat în timpul căderii

20 de militari turci au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo militar turc marţi în estul Georgiei, a anunţat miercuri Ministerul Apărării din Turcia, informează AFP.

Autorităţile turce, care au publicat numele şi fotografiile celor 20 de victime, nu au comentat încă posibilele cauze ale prăbuşirii avionului C-130.

Avionul, care decolase din Ganja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinaţia Turcia, s-a prăbuşit la scurt timp după ce a intrat în spaţiul aerian georgian marţi după-amiază.

BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on Georgia-Azerbaijan border, Turkey's defense ministry says pic.twitter.com/HbAk3x8Cf6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025



Epava aeronavei a fost localizată marţi după-amiază târziu, conform autorităţilor turce.

Înregistrări video de amatori realizate de martori ai prăbuşirii arată cum aeronava se roteşte şi cade în gol, lăsând în urmă o dâră de fum alb, înainte de a se izbi de sol în depărtare, eliberând o coloană groasă de fum negru.

???????????????????????? TUAF543 | Turkish Air Force C-130 Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal was lost over Georgian territory. Footage below shows the crash of the same aircraft, currently under verification.#georgia #turkey #plane #turkishairforce #cargo pic.twitter.com/dtIDIULMoE — Turkey Tribune (@TurkeyTribune) November 11, 2025



În aceste imagini filmate, aparatul de zbor pare deja parţial dezintegrat în timpul căderii.

