Aeronava prăbușită în Vaslui zbura pe cod galben de ceață. Un muncitor a văzut momentul tragediei: „Venea spre mine”

23-10-2025 | 19:11
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în zona Moldovei, a murit la impactul cu solul.

Cătălina Vieru,  Elena Bejinaru,  Mariana Apostoaie

Autoritățile investighează circumstanțele care au dus la această tragedie.

Omul de afaceri Ioan Pavel a decolat de pe aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava, dimineață, în jurul orei 8 și 40 de minute. Era singur. Avea 8 ani de experiență la manșă și o mie de ore de zbor. Urma să ajungă în Băcani - Vaslui, la una dintre proprietățile lui, unde avea amenajat și un aerodrom.

Există bănuiala că, în apropiere de locul în care urma să ajungă, o formațiune de ceață densă, care a redus vizibilitatea, a început să îi pună probleme și, din acest motiv, ar fi ratat aterizarea. Aeronava de mici dimensiuni s-a prăbușit în pădurea Suseni.

Apelul la urgențe s-ar fi declanșat automat

După impactul cu solul, sistemul eCall – declanșat, cel mai probabil, pe telefonul omului de afaceri – a apelat automat serviciul de urgență 112. Era ora 9 și 20 de minute.
A urmat un apel făcut de un angajat al firmei care deține aparatul de zbor. Pierduse legătura cu Ioan Pavel.

Un muncitor care lucra într-o vie a văzut avionul în aer cu câteva momente înainte să se prăbușească.

Martor: „L-am văzut că vine spre mine așa, să se prăbușească către mine. M-am ferit de acolo. S-a învârtit de două ori și apoi a luat-o în colțul pădurii în sus, așa către Suceava. Iar de unde a venit eu am zis că pleacă înapoi. Numai că deodată am auzit o bubuitură și mi-am dat seama că e al lui. S-a prăbușit.”

Echipajele medicale ajunse la locul prăbușirii l-au găsit pe Ioan Pavel la manșă.

Eduard Popică, prefectul județului Vaslui: „Am constatat, din nefericire, decesul unei persoane. Care era, de fapt, și pilotul aeronavei. În această dimineață s-a emis și un cod galben pentru ceață.”

Un procuror de la Curtea de Apel Iași a preluat ancheta. Cercetări face și Autoritatea de Investigare Aeronautică.

Corespondent ȘtirileProTV: „Accesul spre zona accidentului a fost restricționat de polițiști și jandarmi, în timp ce anchetatorii cercetează scena întâmplării.”

Ioan Pavel avea afaceri în domeniul cafelei, în imobiliare, în zona medicală, dar și în viticultură. În apropiere de locul în care a murit avea o cabană și un domeniu viticol, făcut și cu bani europeni.

Vasile Stoica, primarul comunei Băcani: „Are o fermă de vreo 300-400 de hectare pe raza comunei noastre. De foarte multe ori am înțeles că venea cu avionul de mici dimensiuni.”

Maricel Popa, senator: Am zburat cu el acum 5-6 ani, nu era un aventurier. Nu trebuia să zboare până acolo. Cum a văzut ceața, trebuia să se întoarcă. A fost eroare umană, faptul că nu a văzut terenul de aterizare. Probabil după indicatoarele de pe bord a aproximat.”

Ioan Pavel avea 69 de ani.

