18 femei şi copii au fost răpiţi de o bandă criminală în Nigeria. "Au intrat într-o casă şi au ucis un bărbat”

14-09-2025 | 06:57
18 femei şi copii au fost răpiţi de o bandă criminală în statul Zamfara, în nord-vestul Nigeriei, o regiune pradă violenţei bandelor, au informat sâmbătă un oficial local şi martori, notează AFP.

Potrivit acestor surse, mai mulţi indivizi înarmaţi dintr-o bandă specializată în furtul de vite şi răpirea pentru răscumpărare au atacat satul Birnin Zarma în zorii zilei de vineri.

Zamfara, stat sub asediul bandelor armate

Statul Zamfara, la fel ca altele din nord-vestul şi centrul Nigeriei, este afectat de ani de zile de atacuri mortale din partea acestor grupuri, cunoscute local sub numele de bandiţi, care jefuiesc, incendiază şi răpesc locuitori.

"Bandiţii au atacat satul în jurul orei 5 dimineaţa, în timp ce oamenii se pregăteau pentru rugăciunile din zori", a declarat pentru AFP Ibrahim Bello, un oficial ales local din Birnin Zarma.

"Au intrat într-o casă şi au ucis un bărbat, înainte de a-i răni soţia, apoi au dus cu ei 18 femei şi copii din sat", a adăugat el.

Lawal Umar, un locuitor al oraşului vecin Bukkuyum, a raportat acelaşi bilanţ.

Potrivit acestuia, bărbatul ucis era "un fermier", iar soţia sa a fost rănită de gloanţe.

Forţele de securitate prezente la Bukkuyum pentru a proteja zona nu au putut interveni din cauza inundaţiilor unui râu, în lipsa bărcilor de traversat, a declarat Umar.

O femeie răpită a reușit să scape

Un alt locuitor, Umar Aminu, a declarat că o femeie care fusese răpită a reuşit să scape.

Ea "s-a întors acasă", a asigurat el.

Locuitorii din Birnin Zarma, situat la 170 de kilometri de capitala statului, Gusau, aşteaptă să fie contactaţi de răpitori pentru a afla suma răscumpărării cerute, a precizat Ibrahim Bello.

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al poliţiei din Zamfara nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

La începutul lunii august, peste 50 de persoane au fost răpite de bărbaţi înarmaţi în Sabon Garin Damri, un alt sat din statul Zamfara, potrivit unui raport al experţilor care supraveghează violenţele din Nigeria, redactat pentru ONU şi consultat de AFP.

Sursa: Agerpres

