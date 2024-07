O școală din Nigeria s-a prăbușit. Cel puţin 21 de elevi au murit, iar alți 69 au fost răniţi | VIDEO

De asemenea, alți 69 de copii au fost răniţi. a declarat Nuruddeen Hussain Magaji, purtător de cuvânt al Semilunei Roşii, relatează AFP.

Răniții au fost "internaţi în diferite spitale", aprecizat acesta.

Breaking News????:A two storey building Secondary School collapses on students writing exams in Jos,Nigeria.

Some students are trapped inside the collapsed building .

Cranes are currently at the scene to help rescue trapped victims

We hope every one is safe