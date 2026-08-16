În medie, este vorba despre aproape 50.000 de euro de persoană, potrivit El Correo.

Acestea sunt cazurile cele mai grave ale unei probleme care afectează finanţele municipalităţii. Anul 2025 s-a încheiat cu amenzi de parcare neachitate în valoare de aproape 20 de milioane de euro, acumulate de-a lungul anilor.

Datele administraţiei fiscale arată că 169 de persoane datorează peste 20.000 de euro din amenzi, faţă de 161 cu un an înainte. De asemenea, aproape 1.700 de persoane au acumulat amenzi de peste 2.000 de euro pe care nu le-au plătit.

Datoria totală de aproape 20 de milioane de euro este de aproape patru ori mai mare decât suma pe care Primăria estimează că o va încasa din amenzi de parcare într-un an: 5,3 milioane de euro.

Doar 40% dintre amenzi sunt plătite în perioada voluntară

Administraţia municipală recunoaşte că problema va fi dificil de rezolvat. Doar 40% dintre amenzile pentru încălcarea regulilor de parcare sunt achitate în perioada de plată voluntară, iar alte 15% sunt recuperate ulterior, prin executare silită. Restul de 45% rămân neplătite.

„Marea majoritate a celor care încalcă regulile de parcare sunt recidivişti. Recidivişti foarte frecvenţi”, explică Carlos Urgoiti, consilierul municipal responsabil de Finanţe.

În multe cazuri, este vorba despre persoane care nu au un cont bancar sau un salariu care să poată fi poprit ori care primesc ajutoare sociale exceptate de la poprire. Astfel, posibilităţile autorităţilor de a recupera banii sunt limitate.

Dacă persoana sancţionată continuă să nu plătească, autorităţile pot încerca poprirea conturilor bancare, a salariilor sau a pensiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

Autorităţile pot lua măsuri şi asupra maşinilor datornicilor

O altă variantă este luarea unor măsuri asupra vehiculelor. Maşina nu este confiscată, însă autorităţile pot notifica Departamentul de Trafic că asupra acesteia există un ordin de sechestru, ceea ce înseamnă că nu poate fi vândută. Dacă vehiculul ajunge într-un depozit pentru maşini ridicate, acesta nu poate fi eliberat.

Autorităţile pot lua măsuri şi asupra proprietăţilor datornicilor, dacă aceştia deţin astfel de bunuri. Primăria poate, de asemenea, să transmită lista datornicilor administraţiei fiscale regionale pentru a verifica dacă anumite sume care ar trebui să le fie plătite pot fi reţinute pentru achitarea datoriilor.

Veniturile din amenzile de parcare au crescut în ultimii ani, odată cu extinderea zonelor de parcare reglementată. Pentru 2026 sunt estimate încasări de 5,3 milioane de euro, în timp ce în anii precedenţi acestea s-au situat între 3 şi 4,2 milioane de euro.

În acelaşi timp, valoarea datoriilor neachitate a crescut de la 15 milioane de euro în 2017 la aproape 20 de milioane de euro în prezent. Cea mai mare problemă o reprezintă şoferii care încalcă în mod repetat regulile de parcare.