Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad au anunţat că poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi, sâmbătă, în jurul orei 23:30, despre faptul că are loc un conflict între mai multe persoane, pe Bulevardul Revoluţiei din Arad, scrie news.ro.

„Din cercetări a reieşit că 11 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 16 şi 42 de ani, pe fondul unui conflict, s-ar fi lovit reciproc, cu pumnii şi picioarele, în urma altercaţiei, 6 bărbaţi fiind răniţi şi transportaţi la spital”, au transmis reprezentanţii IPJ Arad.

Poliţiştii au menţionat că zece bărbaţi urmează să fie reţinuţi pentru 24 de ore, pentru încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.