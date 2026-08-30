Pasagerii susțin că nu au fost informați la timp despre schimbarea orei de plecare și se tem că vor suferi pierderi financiare importante, potrivit tnlive.sk care citează publicația locală Głos Wielkopolski.

„Nu vom mai putea folosi vacanțele plătite în avans și nici zborurile de întoarcere. Pentru noi, acest lucru înseamnă pierderi financiare uriașe”, a declarat unul dintre pasagerii afectați.

Problemele au început pe 25 august. Zborul către Girona era programat inițial marți, la ora 18:50, însă pasagerii au fost anunțați că acesta va avea întârziere.

Potrivit lui Piotr Świątek și unui alt pasager, avionul a decolat în cele din urmă în jurul orei 3:00 dimineața, iar pasagerii au fost lăsați să urce la bord în jurul orei 2:30. Problemele nu s-au încheiat însă aici.

„În scurt timp, a devenit clar că situația nu fusese rezolvată. S-a luat decizia ca avionul să se întoarcă și să aterizeze din nou pe Aeroportul din Poznań. Printre pasageri era o stare de stres enorm, iar și membrii echipajului erau vizibil nervoși. Am aterizat din nou la Poznań în jurul orei 3:30”, a povestit un alt pasager.

Ulterior, pasagerii au fost informați că zborul a fost reprogramat pentru ora 14:00 și că operatorul nu poate asigura cazare la hotel. Compania a precizat însă că va rambursa costurile pentru cazare în cazul rezervărilor făcute individual de pasageri.

Aproximativ 130 de pasageri ar fi lipsit de la îmbarcare

Jurnaliștii au solicitat un punct de vedere din partea Ryanair. Compania aeriană a confirmat că zborul a fost întârziat din cauza unei probleme tehnice minore. Pasagerii urmau să primească notificări prin care li se ofereau trei opțiuni: rambursarea integrală a biletului, schimbarea gratuită a zborului sau efectuarea zborului întârziat, programat pentru ora 14:00.

Avionul a plecat însă mai devreme.

„Pe 26 august, în jurul prânzului, ca mulți alți pasageri, am ajuns la aeroport pentru a ne îmbarca în zborul reprogramat. Spre marea noastră surprindere, am aflat că avionul plecase deja, în jurul orei 10:00. Potrivit informațiilor pe care le-am primit, aproximativ 130 de pasageri nu se aflau la bord, deși, la fel ca noi, ajunseseră la aeroport conform informațiilor primite anterior de la compania aeriană”, a relatat unul dintre pasageri.

Ryanair confirmă situația, însă reprezentanții companiei susțin că toți pasagerii au fost informați prin e-mail și SMS, la ora 5:46 dimineața, despre modificarea orei de plecare.

„Aeronava a fost verificată de ingineri și era programată să plece spre Barcelona Girona a doua zi, pe 26 august, la ora locală 14:00. Cu toate acestea, aeronava a fost declarată aptă de zbor mai devreme decât se estima, iar noua oră de plecare a fost stabilită pentru 10:00, ora locală”, a transmis compania aeriană.

Unul dintre pasageri contestă însă această explicație. Acesta susține că nu toți călătorii au primit mesajul, iar aplicația continua să afișeze informația potrivit căreia avionul urma să plece la ora 14:00.

Pasagerii cer despăgubiri

Cei care au ratat zborul de la ora 10:00 au putut să își schimbe gratuit biletele. Pasagerii susțin însă că situația le-a provocat costuri importante.

„În urma întregii situații, unii pasageri, inclusiv eu, nu vom mai putea folosi vacanțele plătite în avans și nici zborurile de întoarcere. Asta înseamnă pierderi financiare uriașe, costuri suplimentare și anularea completă a vacanțelor pe care le planificasem”, a declarat pasagera.

Ea a adăugat că, dincolo de pierderile financiare, pasagerii au fost supuși unui stres considerabil și unei stări de incertitudine privind siguranța zborului.

„Cel mai deranjant este că am fost expuși unui stres enorm și unei incertitudini legate de siguranța zborului, iar apoi am fost lăsați ore întregi fără asistență corespunzătoare și fără informații clare și de încredere. După câteva ore de haos, mulți pasageri au fost împiedicați să călătorească din cauza informațiilor contradictorii privind ora zborului”, a mai spus aceasta.

Unii dintre pasageri intenționează să solicite despăgubiri. Potrivit unuia dintre cei afectați, costurile nu se limitează la cazarea și cheltuielile din Spania, ci includ și biletele pentru zborul de întoarcere, pentru care susține că nu a primit banii înapoi.