Nu a fost vorba despre o defecțiune, ci despre o decizie luată pentru siguranța zborului. Aeronava trebuia să își reducă greutatea pentru a putea decola în condițiile impuse de caracteristicile aeroportului și de situația meteo, scrie today.it.

„Eu sunt căpitanul, eu decid”

Decizia nu a fost primită fără proteste. Într-o filmare devenită virală pe rețelele sociale, mai mulți pasageri reacționează nemulțumiți după ce află că bagajele lor vor rămâne la sol.

Căpitanul le explică situația și răspunde tranșant celor care contestă măsura: „Eu sunt căpitanul, eu decid”.

Pilotul le transmite pasagerilor că siguranța tuturor celor aflați la bord este prioritară. La finalul explicațiilor, aceștia îl aplaudă.

Decizia are o explicație tehnică. Aeroportul din Skiathos dispune de o pistă de aproximativ 1.628 de metri, mult mai scurtă decât cele ale numeroaselor aeroporturi europene importante unde operează avioane Airbus A320.

Înainte de fiecare decolare, echipajul trebuie să stabilească dacă aeronava poate pleca în siguranță, în funcție de condițiile existente în acel moment.

Sunt analizate greutatea avionului, temperatura, lungimea și starea pistei, dar și direcția și intensitatea vântului.

Cum ajung bagajele să fie lăsate la sol

Atunci când calculele arată că marja de siguranță nu este suficientă, una dintre soluții este reducerea greutății aeronavei.

În funcție de condițiile de operare, acest lucru poate fi făcut prin diminuarea cantității de combustibil sau a încărcăturii. În cazul de față, soluția a fost ca o parte dintre bagaje să rămână la sol și să fie transportate ulterior către destinație cu un alt zbor.

Pentru pasageri, situația a fost una neobișnuită, însă din punct de vedere operațional, reducerea greutății poate fi o măsură necesară înaintea decolării.

Replica devenită virală nu este doar o reacție spontană a pilotului. În aviație, comandantul aeronavei are responsabilitatea finală pentru siguranța avionului, a pasagerilor, a echipajului și a încărcăturii.

Dacă verificările efectuate înainte de decolare arată că aeronava nu poate pleca în condițiile date, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca zborul să se desfășoare în siguranță.