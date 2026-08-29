Radarele armatei ungare l-au detectat, iar două avioane de luptă Gripen aflate în serviciul de alertă au fost ridicate de la sol, relatează presa maghiară, scrie News.ro.

Potrivit HGV.hu, avionul Cessna a ajuns în zona centralei nucleare de la Paks și a început să facă manevre în aer. În jurul centralei există o zonă în care zborul aeronavelor civile este interzis pe o rază de 3 km și până la altitudinea de 6.000 m.

În cele din urmă, avionul a făcut o aterizare forțată lângă Gerjen, într-un lan de floarea-soarelui. Trenul de aterizare s-a rupt, iar aparatul a rămas înclinat pe o aripă. Nu au existat răniți. Avioanele Gripen au localizat aparatul și au rămas deasupra locului până la sosirea elicopterului medical și a echipelor de intervenție, scrie kecskemet365.hu.

Pilotul era beat și a încercat să fure și o mașină

Între timp, poliția l-a prins pe pilot. Este un bărbat de 24 de ani din Szomor, despre care poliția spune că era beat și într-o stare confuză. După aterizarea forțată, și-a abandonat avionul și a plecat pe jos pe un drum secundar. Când un șofer a oprit să-l ajute, a încercat să-i ia și acestuia mașina și, în cele din urmă, a fost reținut.

Pe lângă notificarea autorităților aeronautice, se desfășoară inspecția la fața locului și colectarea datelor și informațiilor, cu implicarea unor experți, anunță poliția. Polițiștii din județul Bács-Kiskun îl acuză pe bărbat de infracțiunea de sustragere arbitrară a unui vehicul, iar anchetatorii din județul Tolna vor iniția proceduri și pentru jaf și alte infracțiuni. După interogatoriu, bărbatul va fi plasat în arest preventiv și se va solicita arestarea sa. Polițiștii investighează și dacă bărbatul se afla sub influența altor substanțe decât alcoolul.

În plus, poliția, în strânsă colaborare cu autoritatea aeronautică, a inițiat fără întârziere un control comun la aeroportul din Kalocsa, urmând ca și celelalte aeroporturi din țară să ia măsuri similare, pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.