Trafic cu animale bolnave și fără acte. Autoritățile nu fac nimic să stopeze fenomenul

La aproape un an de când Bucureștiul a interzis vânzarea de câini și de pisici fără pedigree, iar lanțurile de magazine au extins restricția în întreagă țară, în unele mall-uri încă există firme care funcționează după legea lor.

Iau, așadar, animale de la crescători neautorizați și pun în vânzare pui bolnavi și fără acte, fără să le pese că astfel încurajează afaceri ilegale.

”Inspectorul Pro” a surprins un astfel de caz, care demonstrează că autoritățile nu fac nimic ca să stopeze acest trafic.

Avem 10 milioane de animale de companie în România. Asta înseamnă că o familie din 4 are acasă un câine sau o pisică. Cererea este atât de mare încât a dezvoltat în jurul ei o afacere ilegală. Au apărut adevărate "ferme" - unde animalele sunt înmulțite pe bandă rulantă. Nu au timp să se regenereze, nu văd lumina zilei și nasc pui bolnavi. Foarte mulți mor, la scurt timp după ce sunt cumpărați.

S-a ajuns aici pentru că Poliția Animalelor este slab pregătită, nu cunoaște legislația și nu-și face treaba - susține Mișcarea pentru Drepturile Animalelor, iar direcțiile Sanitar Veterinare, la fel, nu fac controale suficiente.

Și astfel, traficanții au împânzit internetul și magazinele specializate - susțin ONG-urile. Exact locurile de unde oricine are pretenția să cumpere un animal sănătos și cu pedigree.

Inspectorul PRO v-a arătat, anul trecut, cum acționa o filieră care vindea pisici bolnave în întreaga țară. Am văzut atunci că plângerile oamenilor nu erau luate în seama de Poliție și nici de reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Argeș - care au și refuzat să vină cu noi pe teren.

La 2 luni după difuzarea reportajului s-a modificat legislația în Capitală. Consiliul General al Municipiului București a interzis vânzarea în magazinele specializate a animalelor care nu au pedigree și care nu provin din crescătorii autorizate. Hotărârea este astăzi în vigoare! Am mers să vedem dacă se respectă.

Într-un magazin dintr-un mall din București am găsit 10 cățeluși din rase diferite. Medicul veterinar al firmei a recunoscut, în fața a 3 cumpărători diferiți, că niciunul dintre puii pentru care s-a negociat vânzarea nu provine de la un crescător autorizat. Potrivit reglementărilor, într-un astfel de caz poate fi sesizată Poliția Locală - instituție aflată în subordinea primăriilor. Am vrut și noi să facem reclamație, ca simpli cetățeni ...

Deși legislația e clară - iar magazinele pentru animale nu mai au voie să vândă decât câini și pisici care provin de la crescători autorizați, cu certificare pedigree - ne-am lovit de un șir întreg de bâlbe. A fost nevoie să trecem prin 4 departamente - și un calvar care a durat 15 minute - pînă să ajungem la Poliția Animalelor.

Cu adevărat revoltător este faptul că după ce am nimerit, în sfârșit, la departamentul la care ar fi trebuit să fim direcționați de la bun început, am realizat că cei cu care am vorbit la telefon habar nu aveau de reglementările în vigoare.

Dispecer: ”Trebuie să vorbiți la DSV, noi nu știm nimic în legătură cu asta… ”

Reporter: ”Poliția Animalelor sunteți, nu?”

Dispecer: Da.

Reporter: ”Ar trebui să știți de această hotărâre… ”

Dispecer: ”Ar trebui să știm, da, e adevărat, dar DSV-ul se ocupă cu asta… ”

Reporter: ”Nu se ocupă DSV-ul cu asta. În hotărâre scrie foarte clar că se ocupă primarii sectoarelor 1-6 și împuternicițîi acestora…

Dispecer: ”Am înțeles…"

Acesta este momentul în care ne-am declinat identitatea și ne-am dus în calitate de jurnaliști la șefii Poliției Locale. În momentul în care le-am cerut explicații oficiale - despre nerespectarea de către magazin a hotărârii de consiliu general - polițiștii au pretins că o angajată a instituției ar fi mers în civil să verifice informațiile. Ar fi constatat încălcarea legislației dar nu ar fi luat nicio măsură.

Răzvan State, director adjunct la Poliția Locală Sector 1: "Asta este procedura noastră internă. Toate documentele care se transferă de la un serviciu la altul, chiar dacă este în cadrul Poliției Locale, trebuie să trecă pe la Directorul general adjunct sau directorul general. Vânzătorul din respectivul magazin a vrut să-i vândă un animal, nu știu exact ce rasă de câine…"

Exact când șefii poliției locale ne precizau aceste lucruri, un alt echipaj, de această dată în uniformă, a fost trimis la fața locului și a amendat magazinul cu 5.000 de lei. Suma - care e maximul prevăzut de lege - poate fi recuperată însă ușor din vânzarea a 2 - 3 pui. Mai ales că animalele au rămas în magazin. Este o altă încălcare a reglementărilor - susține Mișcarea Dreptate pentru Animale.

Cosmin Cerva, președinte la Mișcarea Dreptate pentru Animale: "Ar trebui confiscate, ar trebui duse într-un loc unde să fie îngrijite. Din păcate, nu există așa ceva."

Reprezentanții magazinului au refuzat să ne ofere un interviu. Ne-au precizat însă - chiar în ziua în care au fost filmați cu camera ascunsă, în timp ce negociau căței - că nu comercializează animale. Și că țin câinii acolo doar pentru prezentare … O informație contrazisă până și de furnizorul magazinului, care nu a știut că vorbește la telefon cu echipa de la Inspectorul Pro.

Vânzător: ”Eu am 2 cățelușe în primăvară le dau la montă.”

Reporter: ”Și le creșteți dvs…, nu?

Vânzător: ”Da, da, da. Ce îmi prisosește îi dau acolo… ”

Reporter: ”Eu am crezut că sunteți crescător autorizat dacă colaborați cu pet shopul din mall… ”

Vânzător: ”Nu, nu, nu…"

Altfel, Poliția din Germania și Organizația Vier Photen au desfășurat de curând o amplă investigație privind mafia cu animale de companie din Europa de Est. România apare în anchetă alături de Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia drept una dintre principalele furnizoare de câini și pisici bolnave din Europa.

