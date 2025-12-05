Un tânăr din București și-a ucis tatăl cu patru cuțite după ce l-ar fi întrerupt în timpul unui joc pe calculator

05-12-2025 | 17:22
Scene de o cruzime imposibil de descris s-au petrecut într-un apartament din București! Un tânăr de 26 de ani este acuzat că și-a ucis cu cruzime tatăl dintr-un motiv halucinant: victima l-ar fi întrerupt în timpul unui joc pe calculator.

Claudia Alionescu,  Lavinia Petrea

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Bărbatul a fost reținut de polițiști chiar la locul crimei. Hainele erau pline de sânge, așa că suspectul a fost dezbrăcat. Obiectele vestimentare considerate probe au fost luate de criminaliști care i-au dat să îmbrace un combinezon alb. Așa a fost dus la audieri.

Crima s-a petrecut joi dimineață, în jurul orei 8. Doi vecini au auzit țipetele victimei în vârstă de 54 de ani. Unul dintre vecini a sunat la 112 iar celălalt s-a dus și a bătut la ușa apartamentului din care se auzeau strigătele. A deschis chiar tânărul de 26 de ani care avea hainele pline de sânge și a spus că s-a certat cu tatăl său.

Imediat au sosit polițiștii și medicii de pe ambulanță. Bărbatul a fost reținut chiar acolo la locul faptei. Din păcate, medicii au constatat decesul victimei care fusese înjunghiată de mai multe ori.

Detaliile acestei fapte sunt înfiorătoare. Se pare că victima a încercat inițial să se apere și a reușit chiar să ia cuțitul din mâna fiului său. Acesta însă a mers în bucătărie și a luat alte trei cuțite cu care și-a înjunghiat tatăl. Toate aceste detalii i-au determinat pe anchetatori să încadreze fapta la omor prin cruzime.

Tatăl și fiul locuiau în această formulă de 14 ani de când mama tânărului a murit. Suspectul le-ar fi povestit anchetatorilor că tatăl a fost violent atât cu mama lui cât și cu el, și existau des conflicte între ei.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 05-12-2025 14:05

