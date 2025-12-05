Curiozități despre „Singur Acasă” - secrete, detalii ascunse și lucruri mai puțin știute despre filmele fenomen de la PRO TV

„Singur Acasă” rămâne unul dintre cele mai iubite filme difuzate de PRO TV. Dincolo de scenele amuzante și momentele memorabile, seria ascunde o mulțime de detalii subtile, secrete de culise și curiozități pe care puțini fani le cunosc.

De la locațiile reale transformate în decoruri iconice, până la trucurile folosite pentru efectele speciale și momentele improvizate care au devenit legendare, universul Home Alone este plin de povești captivante. Chiar și distribuiția filmelor ascunde surprize interesante. Dacă ești curios să descoperi ce nu se vede pe ecran, ce s-a întâmplat în spatele camerelor și cum a devenit această serie un fenomen anual la PRO TV, ești în locul potrivit.

Difuzarea seriei „Singur Acasă” în luna decembrie a devenit, în timp, un adevărat ritual de sărbători la PRO TV, semnalând începutul oficial al sezonului de Crăciun. Popularitatea constantă a filmelor arată că poveștile lui Kevin reușesc să cucerească, an după an, noi generații de telespectatori români, menținând vie atmosfera magică a iernii.

Apariția din 1990 a primului film „Singur Acasă” spune povestea lui Kevin McCallister, puștiul de 8 ani care rămâne fără voia lui singur acasă, în timp ce familia pleacă în vacanță. Nevoit să se descurce pe cont propriu, Kevin se confruntă cu doi spărgători nepricepuți și își transformă locuința într-o fortăreață plină de capcane ingenioase.

Cu Macaulay Culkin și Joe Pesci în rolurile principale, filmul a devenit rapid un fenomen internațional și continuă să atragă audiențe uriașe la fiecare nouă difuzare.

Cum a fost creat „Home Alone”

„Home Alone”, sau „Singur Acasă”, este unul dintre filmele care au definit magia sărbătorilor și a devenit rapid un fenomen global. Dar povestea din spatele producției sale este la fel de surprinzătoare ca aventurile lui Kevin McCallister. Totul începe cu scenaristul John Hughes, cunoscut deja pentru filmele anilor ’80. În timp ce își pregătea o vacanță cu familia, Hughes și-a făcut o listă cu lucrurile pe care nu voia să le uite. Atunci i-a venit un gând ce avea să devină punctul de plecare al poveștii: „Cum ar fi dacă l-aș uita acasă pe fiul meu?” Ideea i-a stârnit imaginația și, în doar câteva zile, a schițat un manuscris de opt pagini care s-a transformat ulterior în scenariu.

Deși a fost conceput ca un film cu buget redus, proiectul a trecut printr-o dezvoltare plină de tensiune. Inițial, filmul trebuia să fie produs de Warner Bros. Hughes a prezentat ulterior proiectul rivalilor de la 20th Century Fox, care l-au acceptat imediat. Așa se face că bugetul final aproape s-a dublat, ajungând la circa 18 milioane de dolari — o investiție care avea să se dovedească extrem de profitabilă.

Pentru regie, Hughes l-a ales pe Chris Columbus, după ce acesta rămăsese liber în urma altor proiecte. Columbus a adus o notă suplimentară de emoție filmului, introducând personaje noi, precum bătrânul Marley, menit să ofere profunzime poveștii și să constru­iască un arc afectiv pentru Kevin. Distribuția a fost completată de Joe Pesci și Daniel Stern — un duo comic care avea să rămână în istoria cinematografiei.

Filmările au debutat în februarie 1990. Exteriorul casei McCallister este real și se află în Winnetka, Illinois, dar interiorul nu putea găzdui echipamentele necesare. Astfel, întreaga casă a fost recreată într-o sală de sport abandonată a liceului New Trier Township. Aici au fost construite decoruri detaliate, gândite special pentru cascadorii și scenele comice iconice ale filmului. Inclusiv secvențele din subsol, bucătărie sau scara principală au fost realizate în acest platou improvizat.

Multe dintre momentele celebre au rezultat din spontaneitatea actorilor. Cea mai cunoscută scenă — Kevin aplicând aftershave și țipând — a fost o improvizație a lui Macaulay Culkin, care a uitat să își ia mâinile de pe față, spre amuzamentul echipei. De asemenea, mini-filmul „Angels with Filthy Souls”, folosit pentru a-i păcăli pe hoți, nu este o peliculă existentă, ci a fost creat special pentru „Home Alone”.

După lansarea din noiembrie 1990, filmul a devenit un succes uriaș, încasând aproape jumătate de miliard de dolari în întreaga lume.

Locuri reale din filmul „Singur Acasă” care pot fi vizitate

Deși povestea lui Kevin McCallister este fictivă, multe dintre locațiile folosite în film sunt reale și pot fi vizitate chiar și astăzi.

►Casa familiei McCallister este cel mai cunoscut reper din film. Exteriorul conacului se află la 671 Lincoln Avenue, Winnetka, Illinois, iar fațada a devenit iconică în întreaga lume. Interioarele principale, cum ar fi scara, podul și landing-ul de la parter, au fost filmate tot aici, în timp ce unele camere au fost recrea­te în studio pentru scenele complexe.

►Scenele din biserică au fost filmate în suburbia Wilmette, Illinois (exterior) și în interiorul unei biserici din Oak Park, Illinois, iar faimosul aeroport unde Kevin pleacă în vacanță este de fapt O’Hare International Airport din Chicago, conform soapcentral.com.

►Casa vecinului, vizitată de hoți în film, se află la 656 Lincoln Avenue, aproape de locuința familiei McCallister.

►Farmacia în care Kevin cumpără pasta de dinți este inspirată dintr-o farmacie reală din Winnetka, cunoscută ca Hubbard Woods Pharmacy.

Pentru fanii care doresc să retrăiască magia filmului, vizitarea acestor locații reale din Illinois poate fi o experiență unică, oferind șansa de a vedea fațadele iconice și locurile care au dat viață aventurilor lui Kevin McCallister.

De ce „Singur Acasă” a devenit un film fenomen de Crăciun

„Singur Acasă” a devenit un fenomen de Crăciun datorită combinației perfecte dintre umor, emoție, nostalgie și accesibilitate pentru toate vârstele. Lansat în 1990, filmul spune povestea lui Kevin McCallister, un băiețel lăsat accidental acasă în timpul sărbătorilor, care ajunge să-și apere locuința de doi hoți nepricepuți. Premisa simplă, dar ingenioasă, a fost rețeta ideală pentru un film de familie care poate fi revăzut an după an fără să-și piardă farmecul.

Unul dintre motivele succesului este faptul că filmul surprinde esența Crăciunului: căldura familiei, magia sărbătorilor și dorința de a fi împreună. În ciuda elementelor comice și a scenelor spectaculoase, povestea are un nucleu emoțional puternic – relația dintre Kevin și familia sa. Fiecare revizionare accentuează ideea că, indiferent de certuri sau probleme, Crăciunul îi aduce pe toți împreună.

Personajele memorabile contribuie și ele la statutul cult al filmului. Macaulay Culkin oferă o interpretare iconică, plină de energie și naturalețe, iar duo-ul Joe Pesci – Daniel Stern creează un cuplu de antagoniști amuzanți și inconfundabili. Chimia dintre personaje, replicile savuroase și gagurile fizice inteligent construite fac ca filmul să rămână relevant și captivant chiar și pentru generațiile noi.

În România, Singur Acasă a devenit un simbol al sărbătorilor datorită difuzărilor anuale de la PRO TV. Mulți telespectatori îl asociază cu amintiri din copilărie, iar revizionarea filmului a devenit un ritual de familie care marchează oficial începutul sezonului de Crăciun.

Curiozități despre filmele „Singur Acasă”

►Coșmarul care a inspirat scenariul „Singur Acasă”

Puțini știu că ideea filmului „Singur Acasă” s-a născut dintr-o teamă reală a scenaristului John Hughes. În timp ce își pregătea lista pentru o vacanță, Hughes a trecut în glumă și „copiii” pe hârtie, întrebându-se ce s-ar întâmpla dacă i-ar uita acasă din greșeală. Această situație aparent banală s-a transformat într-un scenariu devenit ulterior fenomen global, conform christmasfm.com.

►Cum a fost ales actorul perfect pentru rolul lui Kevin

John Hughes îl remarcase deja pe tânărul Macaulay Culkin după colaborarea din filmul Unchiul Buck. De aceea, l-a propus imediat pentru rolul principal din Singur Acasă. Regizorul Chris Columbus a vrut însă un casting complet și a vizionat sute de copii, în persoană sau prin casete video. În final, a recunoscut că Hughes avusese dreptate de la început: Culkin era alegerea ideală.

►Strigătul care a devenit simbolul filmului

Scena în care Kevin își pune aftershave și țipă cu mâinile pe obraji a devenit imaginea-emblemă a filmului. Deși inițial Culkin trebuia doar să țipe, actorul a improvizat gestul inspirat de celebrul tablou „Țipătul” de Edvard Munch. Ideea a fost atât de bună, încât a rămas în film și a ajuns pe toate afișele promoționale.

►Inspirația pentru cuplul de „băieți răi”

Joe Pesci și Daniel Stern, cei care îi interpretează pe Harry și Marv, aveau deja chimie profesională. În 2015, Stern a dezvăluit că duo-ul s-a inspirat pentru scenele comice din personaje de desene animate precum Wile E. Coyote sau Bugs Bunny, dar și din celebrul cuplu de comedie Laurel și Hardy. Rezultatul? Unele dintre cele mai memorabile momente din film.

►Joe Pesci, provocat să nu înjure în timpul filmărilor

„Singur Acasă” este un film de familie, așa că înjurăturile au fost complet interzise pe platou. Pentru Joe Pesci, obișnuit cu rolurile dure din filmele lui Scorsese, a fost o adevărată provocare. Ca să respecte regula, actorul a inventat un limbaj incoerent, plin de mormăieli și sunete amuzante, devenit parte din farmecul personajului Harry.

►Macaulay Culkin a rămas cu o cicatrice reală

Într-o scenă intensă, Harry amenință că îi va mușca un deget lui Kevin. La repetiții, Joe Pesci a mușcat din greșeală prea tare, provocând o mică rană lui Culkin. Actorul a povestit mai târziu că a rămas cu o cicatrice permanentă – o amintire neobișnuită din perioada filmărilor.

►Donald Trump apare în film

Actualul președinte american într-o secvență scurtă din „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” (1992). Donald Trump apare în lobby-ul Hotelului Plaza, în timp ce Kevin trece pe lângă el și întreabă unde se află liftul. Această apariție scurtă, dar memorabilă, a devenit un detaliu iconic pentru fani, adăugând o notă de autenticitate și amuzament filmului, în contextul vibrant al New York-ului din perioada sărbătorilor.

►Dublura lui Kevin, un cascador în vârstă de 30 de ani

Deși Kevin este un copil de 8 ani, multe dintre cascadoriile spectaculoase – coborârea cu sania pe scări sau trecerea pe tiroliană – au fost executate de Larry Nicholas, un cascador de 30 de ani cu statură apropiată de cea a unui copil. Alegerea a fost una inspirată, asigurând atât siguranța, cât și realismul scenelor.

@didyoucatchthis Macaulay Culkin's 30-year-old Stunt Double in Home Alone Not many people realize that the daring stunts in Home Alone weren’t performed by nine-year-old Macaulay Culkin, but by his 30-year-old stunt double, Larry Nicholas. Nicholas is a seasoned stuntman with more than 150 credits to his name. Beyond his work on Home Alone, he brought his skills to major films such as Jurassic Park, Waterworld, Jingle All the Way, Little Giants, and many others. One standout role came in 2003’s Freaky Friday, where Nicholas served as the body double for eight-year-old Harry Coleman—a rare occasion where viewers can clearly spot him on screen. Culkin himself once shared a hilarious story about his first meeting with Nicholas while filming Home Alone, a behind-the-scenes memory he revealed during his guest appearance on Hot Ones. ♬ original sound - Did You Catch This?

►O distribuție de familie: încă un Culkin în film

Macaulay Culkin nu este singurul membru al familiei sale prezent în Singur Acasă. Fratele său, Kieran Culkin, apare în rolul lui Fuller, băiețelul care iubește sucul și care „face probleme” noaptea. Deși Macaulay a ales să se retragă treptat din lumina reflectoarelor, Kieran a devenit unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale.

Programul „Singur Acasă” la PRO TV

Telespectatorii se pot bucura de magia seriei „Singur Acasă” în trei weekenduri consecutive din luna decembrie. PRO TV a programat filmele astfel:

– 6 decembrie 2025: Singur Acasă (Home Alone, 1990)

– 13 decembrie 2025: Singur Acasă 2 – Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York)

– 20 decembrie 2025: Singur Acasă 3 (Home Alone 3)

