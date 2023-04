Cum a fost ridicat ilegal un bloc de 7 etaje lângă aeroportul Băneasa și cum l-au "albit" în acte proprietarii

Echipa noastră, a aflat că există o sentință de demolare neaplicată, și că s-a deschis de curând, un nou proces de dezafectare a clădirii.

Neregulile din construcții ies la iveală una după alta. Iar cei care sfidează legea demonstrează clar că autoritățile sunt legate la ochi. Cum poate cineva să ridice ilegal un bloc de 7 etaje în apropierea unui aeroport, fără să fie deranjat de nimeni?

Este întrebarea pe care Inspectorul PRO a adresat-o tuturor instituțiilor din București, pentru a lămuri cazul unui imobil ilegal construit chiar lângă aeroportul Băneasa. Echipa noastră a aflat că există o sentința de demolare neaplicata și că s-a deschis de curând un nou proces de dezafectare a clădirii.

Suntem pe stradă Heliului, din Capitală, la aproximativ un kilometru distanță de Aeroportul Băneasa. O zonă cu restricții în construcții, tocmai pentru că în apropiere decolează și aterizează avioane. Acest lucru nu i-a împiedicat însă pe doi soți să ridice ilegal un bloc cu 7 etaje, pentru care nu au niciun document emis de autorități.

Nicoleta Oghină, inspector șef la Inspectoratul în Construcții București: "Noi nu am făcut niciun control, Inspectoratul de Stat… intră în competența administrației publice locale."

Imobilul e aproape gata, iar cei doi investitori mai au puțin și scot apartamentele la vânzare.

Blocul nu are autorizație de construire și, totuși, investitorul a reușit să-l întabuleze.

Are 7 etaje, în loc de 2 - cât permite regimul de înalțime în această zonă. Și asta pentru că ne aflăm în apropierea Aeroportului Băneasa.

Investitorul era obligat să meargă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română și să ceară un aviz. Dar nu a făcut acest lucru. Specialiștii de la această instituție sunt singurii care pot decide dacă această clădire pune în pericol sau nu siguranța aviatică.

Ridicarea imobilului a început în 2007. Disciplina în Construcții din Primăria Capitalei a dispus imediat oprirea lucrării, pentru că nu avea autorizație de construire. Dezvoltatorii au ignorat decizia și au continuat.

PMB i-a dat în judecată. Și, după cinci ani de procese, a obținut în instanță demolarea clădirii. Autoritățile au fost însă slabe. Nimeni nu a demolat nimic. Iar investitorii și-au văzut de treabă.

Am cerut explicațîi la Inspectoratul de Stat în Construcții.

Nicoleta Oghină, șefa Inspectoratului în Construcții București: "Nu am ce să fac. Nu am ce lege să aplic! Eu nu pot să verific calitatea în construcții la un imobil care nu are o documentație legală. Ce să verific? În Germania, de exemplu, se duce Poliția, îl leagă pe nenea acela care execută fără autorizație, care face ceva ilegal, îi imprejmuiește. Ei, la noi, nu! Se duce inspectorul: zice oprește lucrările, vă dau amendă, încheie un document și asta e tot."

Lucrurile nu stau însă chiar așa. Atunci când dezvoltatorii refuză să demoleze o construcție ilegală, autoritățile trebuie să intervină. Conform legii, Inspectoratul de Stat în Construcțîi ar fi putut solicita și în acest caz dezafectarea lucrărilor. Dar n-a făcut asta.

Am cerut un punct de vedere și de la dezvoltator, dar fără succes.

Dan Milea este consilier la Primăria Sectorului 1 și a preluat acest caz.

Dan Milea, consilierul viceprimarului de la Primăria Sectorului 1: "Este un bloc care este în construcție, nu are autorizație, nu știm dacă are planuri, nu are certificate de edificare. Nu are nimic!"

Milea spune că este nevoie de o nouă sentință de demolare, pentru că vechea sentința viza dezafectarea a 5 etaje. Ori între timp blocul a ajuns la 7 etaje. Așa că a depus două plângeri penale și a deschis un nou proces.

Clădirea are acum 30 de apartamente și 13 locuri de parcare. În lipsa unei acțiuni ferme din partea autorităților, investitorii au reușit să-i păcălească inclusiv pe funcționarii de la cadastru și au intabulat construcția ilegală.

Modul de operare a fost unic. Au susținut că au o datorie de 2.500.000 de euro. Au evaluat imobilul fix la această sumă. L-au scos apoi la executare silită. La licitație au apărut niște rude. Și astfel blocul a trecut, în acte, de la parinți, la copii... Și s-a pierdut urma ilegalității.

Dan Milea, consilierul viceprimarului de la Primăria Sectorului 1: "Practic, a fost albit… Executorul judecătoresc a omis să scrie în procesul –verbal că nu are autorizație de construire și mai departe, cu complicitatea celor de la Oficiul de Cadastru al Sectorului 1, ne-am trezit că a fost intabulat cu 32 de apartamente."

Legea permite că o astfel de intabulare să se facă doar în baza actului de adjudecare a licitației. Dar funcționarii ar fi trebuit să verifice istoricul proprietății.

Dumitru Dobrev, avocat specializat în imobiliare: "Ei pot spune: domne, sunt prost… Atât m-a dus capul…Da. Pot spune asta! Am actul de adjudecare, e titlu, l-am intabulat… Mă scuzați, nu m-a dus capul…"

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 îi cercetează acum pe funcționarii de la cadastru pentru neglijență și abuz în serviciu.

Problemele sunt însă mai mari de atât … Asociaţia Salvaţi Cartierele Bucureştii Noi şi Dămăroaia se luptă de ani de zile cu dezvoltatorii din Fântânele. Aceștia ar fi ridicat peste 200 de clădiri, care nu ar respectă autorizaţiile de construire.

Și, deși cele mai multe dintre imobile se află în zona protejată Parcelarea Bazilescu, autoritățile din București nu au mișcat un deget ca să le demoleze.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 25-04-2023 18:38