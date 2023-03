Inspectorul PRO. În România, pădurile sunt distruse de hoți. În Germania, pădurile îngrijite produc milioane de euro

Inspectorul Pro a filmat un asemenea loc în Bavaria, care aduce comunității venituri de zeci de milioane de euro, așa că alte 11 parcuri naționale au copiat modelul.

Suntem în satul Neuschonau, din Bavaria, o localitate de munte cu doar 2300 de locuitori. Modelul de turism bavarez, practicat aici de autorități, atrage anual milioane de vizitatori. Parcul național, tradiționalele părții de ski fond și frumusețile locului au transformat zona într-una atât de pitorească încât oricine și-ar dori să petreacă aici o vacanță.

Ramona Țintea: ”Am ajuns în Parcul Național Pădurile Bavariei, este cel mai mare parc național din Germania. Aici vin anual 1,3 milioane de turiști… Imaginați-vă ce înseamnă asta pentru economia din această regiune. Va spunem noi: 26 de milioane de euro sunt cheltuiți aici anual, iar banii rămân pe plan local…"

De 50 de ani încoace, regiunea prosperă. Pentru că obiectivele autorităților au fost clare: oprirea explotarilor forestiere, înființarea parcului național și dezvoltarea turismului.

În Neuschonau, până și Primăria a fost gândită în armonie cu natură. Clădirea din lemn este nouă și eficientă din punct de vedere energetic. Au fost reduse astfel costurile utilităților cu până la 70 la sută.

În timp ce satele de munte din România sunt sărace și se depopulează, în Neuschonau, localnicii și-au găsit rostul. Au format o asociație de ghizi voluntari și merg pe munte cu turiștii. Mai bine ca ei nu știe nimeni povestea locului.

Așa l-am cunoscut pe Heinrich, un pensionar de 80 de ani care, la vârsta lui, este foarte activ. Ne-a ajutat și pe noi. Timp de 4 zile ne-a însoțit în toate locurile în care am filmat.

Heinrich Vierlinger, voluntar în Parcul Național Pădurile Bavariei: "Ne-am gândit: ce putem face, să ajutăm parcul național? Așa că ne-am oferit să fim ghizi pentru turiști, să-i ducem în natură, să le arătăm ce se întâmplă. Noi avem și-un motto: lasă natura să fie natură!"

Așa au și făcut! Au lăsat pădurea în pace, chiar dacă acum 33 de ani aproape că murise. În anii '90 a avut loc aici un atac masiv al gândacilor de scoarță. În practică silvică, arborii afectați sunt tăiați imediat și folosiți în industria mobilei. Asta pentru că gândacii de scoarță se răspândesc rapid și pot distruge suprafețe întregi de pădure.

Ramona Țintea: "Autoritățile au luat o decizie curajoasă : să lase natură să-și revină de la sine! Iar pădurea a demonstrat tututor că poate să facă asta. Și astfel, acest parc național a devenit studiu de caz pentru oameni de știință din întreagă lume."

Printre arborii morți au răsărit alții tineri, iar noul peisaj a devenit locul turistic de invidiat. Experimentul din Bavaria a arătat că și fauna s-a îmbogățit. Cocoșul de munte s-a întors în zona, atras tocmai de gândacii care atacaseră copacii - o nesperată sursă de hrană pentru ei. Și astfel, această pasăre -protejată de legea germană - a devenit apărătorul pădurii.

Potecă din vârful copacilor este obiectivul cel mai vizitat din parc. O construcție modernă și spectaculoasă din lemn, care șerpuiește pe mai bine de un kilometru printre fagi și brazi. Turiștii experimentează senzația unică de a merge printre coroanele arborilor.

Turnul ei are formă de ou și răsare din mijlocul pădurii, la 44 de metri înălțime.

Turiști: "Este foarte frumos, a fost o idee foarte bună… Nu am mai văzut așa ceva până acum… Este ca o aventură grozavă…"

"Este minunat.. Arată că un tărâm de poveste al iernii"

Cine pornește într-o astfel de aventură plătește 12 euro. Turul ghidat mai costă și el 5 euro, de persoană. Nu există turist care să nu încerce asta … Tot traseul este plin de povești despre pădure și despre viața din ea …

Succesul acestei construcții i-a determinat pe cei care au conceput-o să ridice încă 11 obiective similare și în alte zone protejate din Germania.

Josef Wanninger, directorulul adjunct al Parcului Național: "S-au făcut calcule economice, cum ar fi mai rentabil din punct de vedere economic: dacă am câștiga mai mult prin valorificarea lemnului sau dacă am lăsa natura să se dezvolte de la sine și astfel să aducă vizitatori în regiune. Rezultatul a fost că turismul drept opțiune aduce mai mulți bani decât dacă am exploata lemnul în mod regulat de aici."

Mii de turiști aduce și ski fondul, un sport tradițional păstrat în Bavaria cu sfințenie.

Turist: "Ski fond este foarte bun pentru organism, pentru sănătate și este și un antrenament foarte bun!”

Ca în toată Europa, însă, și autoritățile de aici se confruntă cu lipsa zăpezii. Doar că primarul are experiență în turism. A decis că majoritatea pârtiilor să treacă prin pădure pe la umbră. Și, în felul acesta, zăpada să reziste mai mult. În plus, a cumpărat tunuri noi pentru zăpadă artificială.

Bernhard Hain, manager pârtie "Pregătim noi atracții turistice pe care să le avem și vara, din mai până în octombrie. Așadar, vom avea activități pentru tot anul, nu doar pentru iarnă, ca acum."

Germanii sunt, așadar, mereu cu un pas înainte. Iau în serios schimbările climatice și gândesc de pe acum reconfigurarea turismului bavarez. Investesc în piste pentru biciclete, tiroliene și parcuri de aventură, astfel încât turiștii să revină în zonă indiferent de anotimp.

România are și ea un potențial uriaș, peisaje unice și păduri virgine, cum nicio țară europeană nu mai deține. Riscăm să le pierdem, însă, pentru că autoritățile noastre nu se implică. N-au nici viziune și nici organizare nemțească.

