Fallout 4 este unul dintre cele mai bune jocuri ale deceniului trecut și iată că și acum vorbim despre el de bine. Este un pachet complet, cu o poveste solidă, grafică și atmosferă imersive, dar și mecanici de joc care încă funcționează foarte bine.

Pentru cei care nu cunosc seria Fallout, aceasta a debutat în 1997 și are o acțiune ce se petrece într-o lume post-nucleară. Episodul 4 ne plasează inițial într-o suburbie liniștită din Massachusetts, cu doar câteva minute înainte de explozia unei bombe nucleare.

Personajul principal se refugiază alături de familie în Vault 111, unde sunt păcăliți să intre în capsule criogenice sub pretextul decontaminării. În realitate, suntem înghețați pentru a fi treziți 210 ani mai târziu.

Astfel, devenim singurul supraviețuitor al adăpostului, moment în care începe aventura noastră într-o lume pustiită. Atmosfera este ciudată, dar captivantă și oferă libertate totală de mișcare. Poți explora orice colț abandonat în căutarea resurselor utile pentru construcția bazei.

Jocul are o rejucabilitate imensă și oferă rezultate diferite de fiecare dată, alături de aliați pe care îi întâlnești pe parcurs și care îți vor sări în ajutor.

Fallout 4 este disponibil acum pe PlayStation 5 și Xbox Series S/X prin update-ul next-gen, dar și pe PC. Pe Steam, versiunea standard costă aproximativ 20 de euro, în timp ce varianta completă, numită Game of the Year Edition, poate fi achiziționată pentru aproximativ 40 sau 60 de euro, în funcție de platformă și oferte.