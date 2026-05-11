Tehnologia le-a dat multora curaj, să aleagă flori și plante, mai puțin cunoscute. Peisagiștii spun, că aplicațiile ne pot ajuta, să fim mai creativi, însă nu pot înlocui, experiența și sfaturile unui specialist.

Inteligența artificială poate transforma în doar câteva secunde balconul de apartament sau o terasă într-un spațiu verde desprins din reviste. Am testat și noi cum funcționează.

Corespondent Știrile ProTV: „Mă aflu pe terasa unui bloc. După cum puteți vedea, nu este nimic amenajat aici, însă voi cere ajutorul inteligenței artificiale să transformăm împreună acest loc într-unul mai frumos. Am descărcat, la întâmplare, o aplicație, iar primul pas pe care trebuie să îl fac este să fac o poză spațiului pe care vreau să îl amenajez. În doar câteva secunde aplicația scanează fotografia pe care i-am dat-o și îmi construiește bucată cu bucată terasa reamenajată. Îmi dă mai multe variante de flori pe care le pot planta aici și inclusiv pomi pentru că suntem în spațiu deschis. Îmi recomandă în ce colț ar fi mai bine să le pun ca să reziste mai mult. Pot alege inclusiv mobilier pentru acest spațiu, am mai multe variante de băncuțe, dar și umbrele pentru soare. Pot alege și culorile, iar inteligența artificială are grijă să le combine în așa fel încât, la final, să fie frumos și estetic, dar și perfect funcțional”.

Pentru că rezultatele sunt rapide și nu costă, tot mai mulți români apelează la astfel de aplicații care le dau ponturi și sfaturi instantaneu în bugetul stabilit. Mulți ajung să cumpere plante la care nu s-ar fi gândit, așa că vânzările pentru tipurile mai puțin cunoscute de flori sau pomi sunt în creștere. Unele variante sunt cercetate și cultivate la Universitatea de agronomie din București, acolo unde periodic au loc și târguri cu vânzare.

Liliana Pero, comerciant de plante și flori: „Chiar mai devreme am avut o doamnă care a luat Gaura pentru că nu știu pe ce site a fost promovată. Nu este atât de cunoscută. Ea crește destul de înaltă și este foarte elegantă”.

Totuși, peisagiștii sunt de părere că nicio aplicație nu va putea înlocui pe deplin un specialist. În unele cazuri, soluțiile oferite de inteligența artificială pot fi prea complicate si greu de aplicat.

Elisabeta Dobrescu, peisagist: „E foarte greu pentru un amator să identifice toate întrebările și să le adreseze AI-ului în așa fel încât să îi dea toate plaja de informații de care AI-ul va avea nevoie să creeze o soluție foarte bine adaptată, foarte bine valorizată din punct de vedere a compoziției estetice și să fie similară sau comparabilă cu soluția pe care ar putea să o dea un specialist”.

Amenajarea unui balcon poate să coste în jur de 5.000 de lei, însă pentru o terasă clientul va da câteva mii de euro.