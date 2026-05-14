Propunerea a fost făcută de primarul Ciprian Ciucu. Valoarea totală a investiţiei este de 190.342.408,69 lei, inclusiv TVA.

Astfel, a fost făcut „un pas important” pentru implementarea semaforizării inteligente în Capitală.

Potrivit Primăriei Capitalei, acest sistem inteligent va ajuta la fluidizarea traficului rutier general, va reduce poluarea din oraş şi va îmbunătăţi transportul în comun.

Primăria Capitalei informează că prima etapă a proiectului presupune modernizarea a 92 de intersecţii şi treceri de pietoni.

"Vom monta 305 camere şi 1.500 de senzori, plus toată tehnologia necesară pentru buna funcţionare a sistemului. Perioada de implementare este de 14 luni, inclusiv montarea şi punerea în funcţiune", precizează sursa citată.

Potrivit autorităţilor Capitalei, a doua etapă vizează amenajarea centrului de comandă, care se va afla la parterul clădirii unde funcţionează Centrul Integrat Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti şi pentru realizarea căruia vor fi necesare opt luni.

Sursa citată menţionează că după finalizarea primelor două faze vor fi modernizate încă 185 de intersecţii şi treceri de pietoni, iar apoi va urma modernizarea ultimelor 270 de intersecţii şi treceri de pietoni.

"Semaforizarea inteligentă înseamnă că intersecţiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar şi pe stâlpi, camere video dotate cu funcţii moderne şi programe de inteligenţă artificială, automate de dirijare a circulaţiei, iar pentru pietoni, butoane şi dispozitive acustice. Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de maşini şi ia singur decizii, în funcţie de valorile de trafic", precizează sursa citată.

În plus, menţionează Primăria Capitalei, acest sistem inteligent "va şti să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele şi troleibuzele să ajungă în staţii conform programului".

Beneficiile şi obiectivele proiectului

Implementarea acestui proiect va aduce îmbunătăţiri semnificative în siguranţa şi eficienţa circulaţiei, printre care:

→Reducerea cu peste 10% a timpului de deplasare în oraş;

→Creşterea siguranţei rutiere prin diminuarea numărului de accidente;

→Scăderea ratei infracţionalităţii rutiere cu peste 10% în zona de acţiune;

→Creşterea confortului participanţilor la trafic, atât pentru şoferi, cât şi pentru pietoni;

→Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei transportului public prin prioritizarea acestuia în intersecţii, ceea ce va duce la creşterea numărului de pasageri;

→Reducerea emisiilor de noxe şi a consumului de combustibil, contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii aerului în municipiu.

Obiectivele proiectului sunt:

→Creşterea nivelului de monitorizare şi coordonare a traficului, inclusiv asigurarea unor instrumente de integrare şi transmitere a datelor de trafic către alte sisteme ale beneficiarului, precum serviciile de monitorizare şi protecţie a mediului;

→Prioritizarea vehiculelor destinate transportului public, obiectiv care contribuie la îndeplinirea celorlalte ţinte asumate, inclusiv prin reconfigurarea arterelor de circulaţie, a trecerilor de pietoni, a locurilor de parcare şi a staţiilor de transport public, ca urmare a introducerii unor noi intersecţii semaforizate sau a reorganizării traficului pe anumite străzi ori segmente de drum;

→Reducerea gradului de utilizare a vehiculelor personale şi orientarea călătorilor către transportul public, prin creşterea eficienţei acestuia şi diminuarea numărului de maşini aflate în trafic;

→Reducerea poluării provenite din transporturi şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin eficientizarea deplasărilor pentru toate tipurile de vehicule şi prin schimbarea opţiunilor privind modul de transport utilizat;

→Fluidizarea traficului rutier prin coordonarea optimă a deplasărilor, pe baza unei infrastructuri moderne, dotată cu sisteme ITS, marcaje şi indicatoare rutiere performante, precum şi prin informarea în timp real privind rutele alternative în cazul unor incidente sau blocaje;

→Creşterea gradului de siguranţă rutieră prin management eficient al traficului şi utilizarea sistemelor de trafic enforcement pentru sancţionarea abaterilor precum depăşirea vitezei legale, trecerea pe roşu, blocarea benzilor dedicate transportului public sau neacordarea de prioritate. Totodată, proiectul urmăreşte reducerea stresului conducătorilor auto prin evitarea ambuteiajelor şi intervenţii rapide în cazul incidentelor din trafic.

