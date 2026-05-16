Spre deosebire de sporturile competitive obișnuite, wrestlingul profesionist este un spectacol coregrafiat de luptă.

Mirele, He Yinsheng, wrestler profesionist din orașul Zunyi, a organizat neobișnuita ceremonie împreună cu soția sa la un hotel local, la începutul lunii mai. În locul unei scene tradiționale de nuntă, cei doi au instalat un ring de wrestling, iar pe un ecran uriaș apărea un afiș dramatic cu mesajul „Mire vs Mireasă”, potrivit South China Morning Post.

Proaspeții căsătoriți și-au condus apoi propriile echipe într-o competiție „cel mai bun din trei”, după o regulă amuzantă: pierzătorul urma să se ocupe de treburile casei.

Înregistrările de la eveniment arată cum performerii au intrat primii în ring și au executat o serie de mișcări spectaculoase, de la trântiri și proiectări până la lupte corp la corp. Invitații au urmărit totul fascinați, iar unii copii au fost surprinși ținând bolurile cu mâncare în mână, prea captivați de spectacol ca să mai mănânce.

Cine a câștigat

În momentul culminant al evenimentului, mirii au intrat chiar ei în ring.

Încurajată de mulțime, soția lui He a preluat rapid controlul, evitând cu abilitate atacurile acestuia înainte de a-l doborî cu o aruncare peste umăr. Arbitrul a declarat-o apoi câștigătoare și a anunțat că este „scutită pe viață de treburile casnice”.

Deși întregul moment fusese coregrafiat și repetat dinainte, spectacolul i-a ținut pe invitați cu sufletul la gură.

Mirele a declarat pentru publicația chineză Xiaoxiang Morning Post că toți performerii erau profesioniști și că siguranța a fost prioritară pe tot parcursul show-ului.

„Desigur că trebuia să pierd la final. Nu puteam să o las pe ea să facă treburile casei”, a spus He.

Acesta a povestit că ideea i-a venit în timpul pregătirilor de nuntă, după ce și-a dat seama că bugetul depășea așteptările. În loc să angajeze cântăreți și dansatori, a ales să organizeze un meci de wrestling.

Soția sa a susținut ideea, iar părinții ambilor au spus că „nu înțeleg conceptul, dar le respectă alegerea”. Cei doi nu au dezvăluit public cum s-au îndrăgostit.

Wrestlingul profesionist rămâne o subcultură relativ restrânsă în China, spectacolele având loc în general în baruri, la festivaluri de bere sau la evenimente corporate.