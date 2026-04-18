Dar au cu adevărat o viață de invidiat? Vorbim despre ce se întâmplă când camera nu înregistează: presiunea de a fi mereu online și ce influență are algoritmul asupra vieții lor.

Cine nu ar vrea să câștige bani din postări online? La prima vedere pare simplu: îți pui o cameră în față, vorbești despre ce te interesează sau te filmezi în timp ce îți practici hobby-ul și brandurile încep să arunce cu bani în tine. Nu e chiar așa de simplu. Pe platformele sociale vedem doar dubla bună. În spatele ecranelor, în schimb, există muncă iar aceasta vine la pachet cu anxietate, extenuare și stigmă.

Ștefan Derscariu, fondator agenție de management: E o muncă grea în spate pentru că tu trebuie să fii creativ, trebuie să le placă oamenilor cărora te adresezi și trebuie să îi placă și brandului, companiei are investește bani în tine. Și atunci presiunea este mult mai mare. Dacă o campanie nu dă rezultatele dorite, suferi mai mult, te bucuri mai mult. Să faci un clip interesant care să dea rezultate, să aibă impact comercial, e o muncă mult mai grea decât își imaginează lumea.

Cât produce piața de influencer marketing în România

Cei mai mulți bani pentru creatorii de conținut vin din promovarea de produse, cu cât sunt mai populari, cu atât câștigă mai mult. Estimările spun că la nivel mondial, piața de influencer marketing a ajuns la 30 de miliarde de dolari. Aici, doar o mică felie este a României, 112 milioane de dolari.

Deși e ușor să intri în această lume, practic ai nevoie doar de un telefon și o idee, veniturile sunt limitate.

Un studiu pe aproape 800 de persoane făcut pe persoane între 16 și 30 de ani din Canada ne spune că 75% din aceștia vor să devină influenceri. Își doresc banii și viața spectaculoasă a celor pe care îi urmăresc.

Ștefan Derscariu, fondator agenție de management: Este o industrie care crește foarte bine. Cotat la nivel internațional, piața românească este una foarte dezvoltată. Sunt bani foarte buni de câștigat. Avem creatori care au undeva la 20 de ani și fac mii de euro, unii care fac chiar zeci de mii de euro. La vârsta lor mi se pare super ok. Succesul pe care ți-l oferă această industrie mi se pare enorm.

Drumul către succes e în linie dreaptă, dar sunt multe obstacole: după ce ți-ai găsit nișa, trebuie să fii mereu online, să urmărești trendurile și să postezi constant. Chiar dacă bifezi tot, succesul rămâne la mâna algoritmului. Acesta este cel care decide ce postări ajung la oameni și ce postări rămân în colțul uitat al internetului.

Ana Nicolescu, creatoare de conținut: Dacă să zicem că îți iei vacanță de crăciun: algoritmul te pedepsește, nu știe că e crăciun, știe doar că tu nu mai postezi. Și dacă ai o pauză și nu mai postezi constat algoritmul te bagă iar la fund și după iar trebuie să te lupți să ieși la suprafață.

Ana a văzut cum funcționează industria din interior. A lucrat într-o agenție de social media, unde construia clipuri pentru alți creatori de conținut. A învățat ce prinde, iar acum jumătate de an a întors camera spre ea: și-a deschis propriul cont și a început să-și posteze viața. Dar când jobul tău e să filmezi tot ce faci, granița dintre muncă și viață dispare.

Ana Nicolescu, creatoare de conținut: De când am început să fac asta "as a full time job" presiunea este foarte mare și cumva îmi e foarte greu să delimitez. Adică, oricât de mult ți-ar plăcea să faci o chestie, dacă o faci prea mult, ți se ia. Și nu e vorba că nu îmi place dar e greu să delimitez viața mea personală de content. Sunt norocoasă că am făcut din pasiunea mea un job. Acuma „still”, e un job. Și atunci când nu știi să echilibrezi; eu acum mă chinui să echilibrez. Răspunsul este: da, eu acum sunt epuizată, dar niciodată nu m-aș gândi să renunț.

Burnout, „hate” și anxietate

Când te expui în fața a sute de mii de oameni, un cont pe platformele sociale devine un spațiu de dezbatere. Oamenii comentează, contestă sau judecă, uneori constructiv, alteori doar ca să rănească.

Balkandreea, creatoare de conținut: A fost greu să mă obișnuiesc cu hate-ul. La început o luam personal și mă afecta foarte tare în ceea ce făceam zilnic. Aveam stări foarte nasoale am intrat și în burnout.

Andrea cântă la acordeon de la 5 ani. În 2022 a început să se posteze când făcea remixuri la piese faimoase, iar acum trăiește din asta. La 18 ani s-a mutat singură în București să fie mai aproape de oportunități.

Balkandreea, creatoare de conținut: Eram un copil am început să mă filmez că am văzut la alții cum postează pe internet. Și am zis că: "Hai să cânt și eu". Aveam acordeonul, știam că și eu știu să cânt și mă puneam cu telefonul în față și am început să cânt piese. Mi-a fost greu să fiu și cu școala și cu content-ul. Au fost niște perioade foarte nașpa pentru că am ajuns să am și niște probleme de sănătate. Am reușit să le fac față. Toate astea plus hate-ul din online care punea bețe în roate. Dar am reușit și chiar mă bucur.

Dacă un comentariu rău îți poate strica ziua, ce face o campanie organizată de milioane de oameni? Creatorii de conținut trăiesc constant cu această întrebare. Se numește cancel culture, un fel de tribunal al internetului și e poate cea mai mare frică a oamenilor din industrie. Este singura formă de sancțiune pentru cei care uită că influența vine la pachet și cu responsabilitatea.

Maria Carusi, psiholog: E important să semnalăm și să existe consecințe în momentul în care ceva se întâmplă nepotrivit pentru o catergorie de oameni și e un rău. În aceelasă timp, să asociem mediul online cu sancțiunea și cu pedeapsta, practic apare foarte multă frică. E o anxietate din asta foarte mare legat de ce spun eu și dacă sunt ok ca identitate și apoi mai apare un alt element care nu apare atât de pregnant în mediul fizic, și anume cum mă percep ceilalți în mod constant.

Să depinzi de un algoritm care se schimbă peste noapte și de mii de oameni gata să te judece la prima greșeală e rețeta perfectă pentru anxietate. E o presiune constantă, dar, cu toate astea, niciunul dintre creatorii cu care am vorbit n-ar da viața de influencer pe altceva.