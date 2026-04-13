„Trebuie să verificăm dacă acest lucru este adevărat și, dacă este, ar trebui să aflăm ce măsuri au fost luate”, a declarat președintele Lee Jae Myung într-un mesaj publicat vineri pe X, care a declanșat o dispută publică rară între două țări cu relații diplomatice de 60 de ani.

În postarea sa, Lee a afirmat că nu există „nicio diferență” între uciderile din timpul războiului, Holocaustul și sclavia sexuală a femeilor sub dominația colonială japoneză asupra Coreei între 1910 și 1945.

Referirea la Holocaust pare să fi stârnit furia Ministerului de Externe israelian, care a răspuns sâmbătă printr-o postare pe X, calificând remarca lui Lee drept „inacceptabilă”.

„Declarațiile președintelui Coreei, Lee Jae Myung, inclusiv banalizarea masacrului evreilor în ajunul Zilei Comemorării Holocaustului în Israel, sunt inacceptabile și merită o condamnare fermă”, se arată în mesajul israelian, potrivit CNN.

Postarea Ministerului Afacerilor Externe a adăugat că, „din motive ciudate”, Lee a ales să „descopere o poveste din 2024 și să citeze o relatare falsă care o prezenta în mod eronat ca pe un eveniment actual”.

Incidentul în care au fost implicați soldații a avut loc în timpul unei operațiuni „într-un moment în care soldații israelieni se confruntau cu amenințări directe și imediate la adresa vieții lor” și a fost „anchetat amănunțit și soluționat acum doi ani”, se arată în mesaj, fără a se oferi detalii cu privire la rezultat.

„Domnule președinte, este întotdeauna mai bine să verificați înainte de a posta”, a transmis ministerul.

De fapt, Lee își clarificase deja afirmațiile inițiale printr-o altă postare, precizând că era vorba de un eveniment real din septembrie 2024, care fusese condamnat de SUA.

„Dreptul internațional umanitar trebuie respectat în orice circumstanțe, iar demnitatea umană trebuie, de asemenea, păstrată ca o valoare prioritară absolută și de neclintit”, a adăugat Lee.

CNN a relatat în 2024 că locuitorii din Qabatya, lângă Jenin, în Cisiordania ocupată, au filmat soldați israelieni aruncând corpuri aparent fără suflare de pe o clădire, pe 19 septembrie în acel an.

În aceeași zi, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat că au ucis patru militanți într-o „operațiune antiteroristă” în zonă.

Întrebată la momentul respectiv despre filmare, armata israeliană a declarat că acesta arăta un „incident grav care nu corespunde valorilor IDF și așteptărilor față de soldații IDF”. Incidentul era în curs de investigare, a adăugat sursa citată.

Conform dreptului internațional, forțele armate sunt obligate să trateze cu respect cadavrele soldaților inamici și să le înapoieze familiilor celor decedați.

Un politician palestinian a calificat tratamentul aplicat cadavrelor drept „barbar”.