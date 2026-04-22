Marian Andrei: Este cel mai avansat telefon al celor de la Oppo și este un telefon care se concentrează foarte mult pe zona de camere. Cred că este foarte ușor de observat asta deoarece insula dedicată camerelor ocupă foarte mult spațiu. Sunt foarte mulți senzori acolo, dintre care doi de 200 MP. Bateria are 7000 de mAh, o baterie uriașă care face ca telefonul să țină două zile dacă telefonul este folosit temperat.

Se mișcă bine pentru că are cel mai nou procesor de la Qualcom, însă partea de fotografie este cea mai interesantă. Vedem că colaborarea cu Hasselblad ține de ceva timp. Magia este altă: am aici un set de accesorii și pot să adaug o husă care oferă un adapto pentru diferite accesorii, dar și un camera clip”.