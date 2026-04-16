Avem nevoie doar de un telefon mid-range care să aibă cel puțin 8 GB memorie RAM și avem nevoie de o aplicație care este disponibilă gratuit și care a fost lansată de ceva timp de Google, se numește Google AI Edge Gallery.

Aplicația este disponibilă atât pe iOS, cât și pe Android. La început pare puțin copleșitoare, dar este ușor de folosit. Avem mai multe opțiuni prin care putem să rulăm aceste modele de inteligență artificială, telefonul nici măcar nu trebuie să fie conectat la internet după ce descărcăm modelele. Ce ne interesează pe noi este acest model care se numește AI Chat.

Intrăm în el și vedem că sunt mai multe modele disponibile, cel mai nou model de la Google, care este gratuit, se numește Gemma-4, la final sunt niște cifre, avem E2B și E4B, aici e practic mărimea modelului, cu cât are o cifră mai mare aici practic cu atât este mai avansat pentru că are o bază de date mai mare. Diferența e că un model care rulează pe telefonul mobil este mult mai mic decât modelul care rulează în Cloud cum ar fi Gemini sau ChatGPT care are trilioane de parametri. Important de știut e că telefoanele mai noi au pe procesor un modul special gândit pentru aceste modele de AI.

Îi poți scrie și în limba română, dar nu are la fel de multe informații ca în engleză și s-ar putea să greșească. Răspunsul vine instant. Pot să selectez „Enable thinking” adică îl las să gândească mai mult răspunsurile, dar ne putem juca și la temperatură. Temperatura este setată din fabrică la 1, dar cu cât setez o temperatură mai mare cu atât acest model este mai bogat în personalitate, dar riscurile să greșească sunt mult mai mari. Pentru întrebările simple pe care le avem de cele mai multe ori este mai bine să folosim un astfel de model cu această aplicație pentru că merge foarte bine.