Noile versiuni iOS 27 și macOS aduc schimbări importante, chiar dacă accentul nu este pus neapărat pe un număr mare de funcții complet noi, ci pe îmbunătățirea experienței de utilizare și integrarea mai profundă a inteligenței artificiale.

Una dintre cele mai importante direcții urmărite de Apple este transformarea lui Siri într-un asistent capabil să înțeleagă solicitări mai complexe și să interacționeze cu informațiile din mai multe aplicații. Din păcate pentru utilizatorii europeni, unele dintre cele mai avansate funcții AI ale lui Siri nu sunt încă disponibile în Europa.

Siri devine un asistent mult mai inteligent

În iOS 27, Siri face un pas important dincolo de comenzile clasice. Asistentul nu mai este limitat la sarcini simple, precum setarea unui cronometru, programarea unei alarme sau efectuarea unei căutări.

Utilizatorii îi pot adresa solicitări mai complexe, iar Siri poate folosi informații din aplicațiile instalate pe telefon pentru a găsi ceea ce au nevoie.

De exemplu, îi poți cere lui Siri să găsească PIN-ul primit pentru cazare, fără să fie nevoie să cauți manual prin conversații, e-mailuri sau alte aplicații. Ideea este ca asistentul să poată identifica informația relevantă din datele pe care utilizatorul le are deja pe dispozitiv.

Această schimbare este una dintre cele mai importante pentru ecosistemul Apple, deoarece mută Siri de la modelul unui simplu asistent vocal către unul capabil să execute sarcini și să înțeleagă mai bine contextul unei cereri.

Funcții noi pentru editarea fotografiilor

Apple aduce și noi instrumente pentru editarea fotografiilor. Utilizatorii au la dispoziție mai multe posibilități de modificare și ajustare a imaginilor direct de pe dispozitivele lor.

Direcția este una clară: compania încearcă să transforme aplicațiile integrate în instrumente mai puternice, astfel încât utilizatorii să nu mai fie nevoiți să apeleze la aplicații terțe pentru operațiuni de editare care au devenit tot mai comune.

Noile funcții sunt parte dintr-o strategie mai amplă prin care Apple încearcă să combine instrumentele tradiționale de editare cu funcții bazate pe inteligență artificială.

Puteți afla mai multe informații din materialul video atașat.