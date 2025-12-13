Tehnologiile care ne-au schimbat viața în 2025. Anul care ne-a dovedit cât de fragil este internetul în fața atacurilor

Anul 2025 s-a dovedit a fi extrem de interesant din punct de vedere tehnologic. Și, desigur, va rămâne în memorie ca anul în care n-a apărut GTA 6.

Trei tehnologii se evidențiază clar. Sunt inovații cu care ne vom confrunta direct, mai devreme decât mai târziu: baterii, roboți umanoizi, inteligența artificială generativă.

Alături de acestea, am asistat la dezbateri aprinse despre efectul ecranelor și al rețelelor sociale asupra copiilor, dar și la consecințele atacurilor cibernetice și ale oligopolului digital, în care majoritatea internetului este controlată de doar trei sau patru companii mari. Să le luăm pe rând.

Bateriile: Putere fără precedent

2025 este anul în care bateria cu siliciu-carbon a intrat în mainstream. Pentru prima dată, după mult timp, vedem baterii cu materiale noi instalate pe telefoane. Multe modele noi vin deja cu acumulatori uriași, de peste 7.000 de miliamperi-oră.

Bateria cu siliciu-carbon nu este un concept complet diferit, ci un acumulator litiu-ion îmbunătățit. Acesta înlocuiește o parte din grafitul tradițional al anodului cu siliciu, un material care poate stoca de zece ori mai mulți ioni de litiu. E ca și cum ai folosi un sac de vidat pentru a pune mai multe haine în același geamantan. Aceste baterii sunt deja integrate în multe telefoane, care și-au dublat capacitatea în doar doi-trei ani.

Anul roboților umanoizi

2025 este, de asemenea, anul roboților umanoizi. În China, există în prezent sute de companii care dezvoltă astfel de roboți. Deși niciunul nu a dat lovitura pe deplin, utilitatea lor fiind încă în căutare, este cert că devin tot mai capabili să imite mișcările umane. Unii sunt folosiți în fabrici, alții pentru divertisment, așa cum îi vedem pe acești mici luptători.

Momentan, doar Statele Unite pot ține pasul cu China, însă doar două sau trei start-up-uri sunt cu adevărat promițătoare. China prototipează și testează pe bandă rulantă, până când reușesc. Așa au procedat și cu dronele.

Tot mai mulți specialiști avertizează că acești roboți pot fi folosiți și de forțele militare, nu doar pentru producție sau treburi casnice. Totuși, în scenariile optimiste, umanoizii sunt deja aici, lucrând în medii controlate, pe care le stăpânesc bine. Și, atenție, ei nu au inteligență nativă; sunt controlați de noi, de oameni. Iar unii, precum cei mai accesibili de la Unitree, își pot schimba chiar și singuri acumulatorul.

Fragilitatea internetului și atacurile cibernetice

Tot 2025 ne-a arătat cât de sensibil este, de fapt, internetul. Anul acesta, Microsoft Azure, Amazon Web Services și Cloudflare au picat pe rând. Deși nefuncționale doar pentru câteva ore, aceste întreruperi au lăsat sute de milioane de utilizatori fără acces la internet, provocând pierderi semnificative afacerilor.

Cele mai importante servicii sunt găzduite de doar trei sau patru furnizori. Când unul întâmpină probleme, asistăm imediat la o reacție în lanț. Recent, pe 18 noiembrie, căderea Cloudflare a făcut ca serviciile vitale precum LinkedIn, Zoom, OpenAI sau chiar jocuri ca League of Legends și Fortnite să fie inaccesibile.

Vom ține minte 2025 și ca anul celor mai mari atacuri cibernetice, cu impact direct asupra economiei.

Îmi vine în minte exemplul Jaguar Land Rover. Uzinele din Solihull și Halewood au fost oprite săptămâni în șir, cu pierderi estimate la sute de milioane de lire. Aceste pierderi au afectat nu doar producătorul auto, ci și furnizorii de componente și showroom-urile. Un incident similar s-a petrecut și în Japonia, la o fabrică de bere.

AI generativă și războiul pentru atenție

În plus, am asistat la un an în care rețelele sociale s-au schimbat pentru totdeauna. Australia este prima țară care interzice accesul celor sub 16 ani la platforme ca YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok și Twitch, printre altele. Multe alte națiuni vor urmări acest exemplu.

Mai mult, Inteligența Artificială strică feed-ul o dată pentru totdeauna, dacă nu se iau măsuri urgente. TikTok, Instagram, Facebook și YouTube Shorts sunt inundate de clipuri generate de AI. Milioane de oameni sunt păcăliți zilnic, chiar și atunci când există un marcaj vizibil.

Totuși, nu putem nega utilitatea anumitor instrumente. AI-ul generativ este deja folosit în școli pentru lecții interactive de istorie, iar uneltele precum "Nano Banana" de la Google ne-au transformat pe toți în experți în editare foto. Acestea nu doar generează imagini, ci le modifică pe cele reale, construind universuri paralele. Și evident, GTA 6 apare anul viitor, dacă avem noroc.

