Cum analizează Spotify și Apple Music preferințele muzicale ale fiecărui utilizator. Detalii la iLikeIT

Dacă ne uităm la aplicații precum aplicații Spotify sau Apple Music, vedem că avem aceste notificări speciale, sau secțiuni speciale numite „wrapped”, „recap” sau „replay”.

„Wrapped” este categoria specială dedicată, să-i spunem, experiență de ascultare a anului acesta. Aici, fiecare utilizator poate să vadă cum a fost anul său din punct de vedere al playlist-ului. Îți spune câte minute a ascultat, cele mai ascultate melodii și multe altele.

Mai multe detalii puteți ala din clipul video de mai sus.

