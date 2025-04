Viața fără internet. Unii spanioli au cântat, au dansat și s-au jucat în stradă când a picat electricitatea în toată țara

Poliția spaniolă a anunțat că pana de curent a contribuit la decesul a cinci persoane. Trei au murit intoxicate cu monoxid de carbon din cauza unui generator defect.

În Spania, proprietarii de restaurante, cofetării ori cafenele calculează pagubele.

Farmaciștii au făcut liste de prețuri cu pixul pentru a-i putea ajuta pe oameni.

„Nu știam ce să facem, așa că am creat o metodă pentru calcul. Am scris codurile naționale ale medicamentelor și am stabilit un preț aproximativ pentru fiecare. Clienții au venit azi ca să vadă dacă au plătit cât trebuie sau dacă trebuie să dea sau să primească bani.”

Fabrici, rafinării și alte afaceri mari au fost nevoite să oprească activitatea din cauza penei generalizate de curent care a afectat Spania aproape 20 de ore, între luni si marți. Guvernul a calculat pierderi situate între un miliard și patru miliarde de euro - adică aproape 0,3 din PIB-ul Spaniei.

Pe mulți spanioli experiența i-a învățat importanța de a avea la îndemână baterii, radiouri, lumânări și alimente neperisabile.

Proprietara unui agazin: „Oamenii voiau mâncare, mâncare, mâncare, baterii, radiouri, lumânări, chibrituri, un kit ca să nu rămână fără mâncare, fără lumină, ca lanternele și radiourile să nu se descarce. Ne cereau radiouri cu baterii. Pentru că telefoanele nu funcționau, oamenii voiau informații și nimeni nu avea ce să le spună.”

Revenirea la normal va fi una de durată, spun autoritățile. Marți, multe servicii nu funcționau la capacitate maximă, iar accesul la internet nu fusese restabilit peste tot. Aceeași situație e valabilă și în Portugalia, care a rămas și ea ore în șir fără electricitate.

Laurențiu Stan, agent imobiliar Elche: „Era înghesuială pe la toate magazinele care vindeau baterii sau orice radiouri, tranzistoare vechi, corpuri de iluminat gen lanterne. am intrat la un restaurant să mâncăm și ne-au spus că nu pot încasa decât cu cash, am mai fost să pun combustibil la mașină și la mai multe beniznării mi-au spus ca nu merg pompele.”

Premierul spaniol a convocat pentru miercuri o nouă ședință a consiliului de securitate. Autoritățile nu au stabilit încă ce a provocat pana de curent, dar se discută despre un cumul de factori excepționali. Pe de altă parte, în urmă cu două luni, compania națională de electricitate din Spania avertiza cu privire la riscul unor deconectări severe de la rețea din cauza injectării masive de energie verde în sistem.

Portughezii au cerut sprijinul forurilor europene ca să lămurească incidentul.

Pe de altă parte, pana de curent le-a oferit spaniolilor șanse de a gusta viața fără internet - fapt rar în cotidianul dominat de rețele sociale. Prieteni, vecini, ori necunoscuți s-au adunat în grupuri, daca au putut- au ascultat știrile la radio, au purtat conversații lungi, au cântat, inclusiv la instrumente și au dansat împreună.

